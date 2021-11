Mira la calculadora del preu i descobreix què et costa posar una rentadora i com pots evitar les variacions en el preu de l'electricitat amb una tarifa de mercat lliure.

¿Per què puja el preu de la llum?

El mercat elèctric és el lloc on es negocia la compra i venda d'energia elèctrica subministrada a la xarxa espanyola i té el seu origen en la liberalització del sector, iniciada el 1997. La Llei 54/1997 del Sector Elèctric va suposar una reestructuració total, passant d'un sistema vertical a un mercat regulat on totes les activitats estaven agrupades sota un oligopoli, en una estructura horitzontal, on cada activitat està separada i és independent; amb quatre agents destacats: generadors, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

Al final de la dècada dels 2000, aquest procés d'obertura legislativa arriba a la seva culminació quan entren al mercat les primeres comercialitzadores lliures. El preu de la llum s'estableix diàriament al mercat majorista d'electricitat, conegut com a “pool” i regulat per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), que s'encarrega de casar les ofertes en base a la demanda energètica prevista per les comercialitzadores.

Així funciona el mercat majorista de la llum

Cada dia té lloc una subhasta en què els productors d'energia presenten la seva oferta. Aquest mercat és de tipus marginalista, és a dir, les ofertes s'organitzen de la més barata a la més cara i l'última oferta d’entrar és també la més cara i la que estableix el preu final a què es paga l'energia de l'endemà.

D'aquesta manera, el preu varia cada hora de cada dia segons l'evolució de l'oferta i la demanda d'energia al mercat. Els principals afectats d’aquestes variacions en el preu de l’electricitat són els consumidors acollits a la tarifa variable PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor), que han d’estar pendents cada mes de les decisions legals i polítiques i dels vaivens del mercat.

Per contra, els usuaris amb tarifes de mercat lliure, actualment uns 16 milions, solen tenir preus fixos acordats amb la comercialitzadora i les tarifes adaptades a les seves necessitats, i gràcies a elles mitiguen aquesta volatilitat. Aquestes tarifes, que són per les que aposten companyies com Holaluz, permeten oferir quotes estables i personalitzades i són ideals per a clients domèstics.

Energia solar per rebaixar el preu de la llum

Les energies renovables, com la solar o l'eòlica, són inesgotables, tenen un impacte mínim en el medi ambient i acostumen a ser més barates que les no renovables, ja que tenen menys costos variables. La seva presència menor a la subhasta implica l'entrada obligada d'altres tecnologies més cares de produir: com les centrals de cicle combinat, que utilitzen gas natural. Aquestes centrals cremen combustibles fòssils i els preus de les seves ofertes s'encareixen, no només perquè el preu del gas a nivell mundial està pels núvols sinó per les penalitzacions que han de pagar pels drets d'emissió de CO2. Per això, com més energia renovable entri a satisfer la demanda del mercat, menys dependrem d'energies no renovables i més barat serà el preu de la llum.

És vital incrementar la capacitat de producció d'electricitat que hi ha a Espanya amb fonts d'energia barates i eficients. L'autoconsum a títol individual va acumular el 2020 a Espanya creixements del 30%. Una tendència en auge que pot enlairar-se definitivament gràcies a les ajudes europees per a la instal·lació de plaques solars.

¿Quant et costaria instal·lar plaques solars amb Holaluz?

Holaluz compra cada dia electricitat a més d'un miler de productors independents d'energia renovable i l'aboca a la xarxa, en la mateixa proporció que l'energia que ven als clients finals. D'aquesta manera, pot garantir un origen 100% renovable i amb una factura que pot arribar a costar un 60% menys. D'altra banda, Holaluz també actua com a representant: gestionant l'energia de productors renovables per aportar energia verda al mercat, factor clau per incentivar la sinergia entre la comercialització i la producció.

Amb la Revolució de les Teulades, Holaluz aposta per l'autoconsum i les plaques solars convertint teulades en energia 100% verda per a 40 milions de persones, amb tarifes de mercat lliure i quotes fixes personalitzades. Podeu consultar el comparador de tarifes de llum i descobrir quina seria la vostra quota.

Holaluz es fa càrrec de la instal·lació de les plaques solars (que no requereix desemborsament inicial) i gestiona la producció d'energia. A canvi, ofereix un descompte fix mensual a la factura de llum, entre un 10% i un 66% (en funció de si el client realitza la inversió inicial o ho fa Holaluz), gràcies a l'ús intensiu de la tecnologia i les dades.

Si es produeix més energia de la que es necessita, es pot treure profit dels excedents i aquesta energia sobrant servirà per proveir d'altres consumidors, tinguin teulada o no. D'aquesta manera, com més metres quadrats de teulada se sumin a la Revolució, més energia verda es produirà a un preu més baix i més CO2 se li estalviarà al planeta.