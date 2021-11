Un senyal pot arribar a ser clau per canviar i salvar la vida de les víctimes de violència domèstica o de gènere. Així va ser el cas d’una jove nord-americana de 16 anys, raptada per un home de 61 anys, que va ser rescatada per la Policia després que un conductor reconegués el senyal de socors quan es trobaven en un semàfor aturats. Així, el conductor va reconèixer el senyal per la difusió que se’n va fer a la xarxa social TikTok.

La importància de conèixer el senyal

Arran del cas recent de la jove nord-americana, el cos dels Mossos d’Esquadra s’ha sumat a la campanya de difusió per ajudar a identificar els casos de violència domèstica i de gènere amb un missatge realitzant el gest o senyal clau.

«Conèixer aquest gest de socors per a persones en perill és molt important. Una noia raptada als Estats Units va ser alliberada gràcies a aquest senyal quan estava al cotxe retinguda i un altre conductor el va reconèixer», han afirmat des del seu compte oficial de Twitter.

Així, el senyal consisteix a mostrar el palmell de la mà, posar el polze al palmell i baixar els dits sobre aquesta, com per atrapar el polze. I, així mateix, és un senyal que permet avisar d’una manera discreta algú que estigui mirant sense que l’agressor se n’adoni i sense deixar rastre.

Conèixer aquest gest de socors per a persones en perill és molt important 👇 Una noia segrestada als EUA va ser alliberada gràcies a fer aquest gest al cotxe on estava retinguda que una altra persona va reconèixer https://t.co/tzImpai5qE pic.twitter.com/vktvmYIqvb — Mossos (@mossos) 8 de noviembre de 2021

Va néixer en el confinament

La proposta, iniciada per la Fundació de les Dones Canadenques, va crear el senyal d’ajuda contra la violència domèstica el 2020, durant el confinament per la pandèmia. Així, la fundació va difondre el gest a les seves xarxes socials per poder utilitzar-lo com a eina per lluitar contra els casos de maltractament a les dones a tot el món, creixents durant la pandèmia pels aïllaments domèstics causats per la Covid.

Des d’aleshores, el vídeo s’ha difós a través de xarxes socials com TikTok amb l’etiqueta #SignalForHelp (senyal d’ajuda). I així, gràcies a la difusió, persones com el conductor dels Estats Units van poder reconèixer el gest i actuar ràpid davant la situació de perill.

Altres mètodes

En moltes comunitats autònomes d’Espanya es va utilitzar una eina similar durant els mesos de confinament. Però en aquest cas era una espècie de contrasenya: «Mascareta 19». Era una clau que utilitzaven les dones a les farmàcies perquè s’activés el protocol d’atenció a les víctimes de violència de gènere.

Així, la iniciativa va sorgir a les Canàries, i a Catalunya es va ampliar molts més comerços com botigues de barri o altres establiments amb l’etiqueta de «Lloc segur contra la violència masclista».