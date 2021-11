L'Ajuntament de Barcelona, a través del Departament de Protecció d'Animals, ha incoat un segon expedient sancionador contra 'Mil anuncios' per mantenir anuncis "il·lícits" de venda d'animals a la seva pàgina web. Segons informa el consistori, l'expedient preveu una multa de 250.000 euros, que se suma als 150.000 euros de sanció que l'empresa ja va haver de pagar fruit del primer expedient obert el 2019. La tercera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, recorda que "Barcelona ha estat pionera a Espanya a l'hora de culminar un procediment administratiu per comerç il·lícit d'animals i hi tornarem les vegades que faci falta per garantir que es compleixi la normativa".

El mes de maig passat, l'Ajuntament de Barcelona va requerir a l'empresa ADEVINTA que retirés "de forma immediata" o esmenés els anuncis de transacció d'animals publicats al portal web 'Mil anuncios' que no complien amb la normativa d'aplicació a Barcelona. En concret, s'exigia la retirada d'un total de 50 anuncis de transacció d'animals publicats al portal web que no respectaven total o parcialment el que s'estableix a l'Ordenança sobre la protecció, tinença i venda d'animals (l'OPTVA) i al Decret Legislatiu 2\/2008 de Protecció dels Animals pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals de Catalunya. Així mateix, segons informa el consistori, també se'ls requeria la inclusió d'uns camps obligatoris d'informació en els anuncis de transacció d'animals, per als anunciants de la ciutat de Barcelona.

Requeriment obligat

L'incompliment d'aquest requeriment, de compliment obligat, està reconegut i tipificat en l'article 11 de la Llei 34\/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En un comunicat, el consistori assegura que és en virtut d'aquesta llei, pel fet de no haver pres cap mena de mesura correctora, per la falta de diligència en l'àmbit de la protecció els animals i ateses les greus repercussions dels anuncis de transacció d'animals que es publiquen al portal web de 'Mil anuncios', que s'ha incoat aquest segon expedient sancionador per un import de 250.000 euros. Pel que fa a l'expedient inicial, interposat el 2019, l'empresa ADEVINTA SPAIN SLU va procedir al pagament de la sanció imposada, de 150.001 euros, i va presentar recurs contenciós administratiu, que es troba actualment en curs.