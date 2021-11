Catalunya compta amb 44 aules confinades, 6 més que en l'últim balanç proporcionat pel Departament d'Educació. Representen el 0,06% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 9.279 persones confinades (+944). S'han registrat 1.389 positius en els darreres 10 dies i ja se n'acumulen 9.186 (+257), entre alumnes, docents, PAS o personal extern.

Hi ha dos centres tancats completament, tots dos a Osona, i 34 tenen algun grup confinat (+3), el 0,67% dels 5.108 del sistema. Un dels centres més afectats és el Pureza de María de Sant Cugat del Vallès, on hi ha 479 confinats, 9 més que aquest divendres. Al portal d'Educació no consta cap grup tancat, però mitjans locals parlen de fins a 19.

Del total de persones confinades en el conjunt dels centres educatius, 9.013 són alumnes (+923), 262 docents i personal d'administració i serveis (+25) i 4 de personal extern (-4).

87 positius els darrers 10 dies a Sant Cugat del Vallès

En el cas del Pureza de María, el portal d'Educació informa de 472 alumnes en quarantena (+2) i 7 docents i PAS (+1). En els darrers 10 dies hi ha hagut 87 positius, 80 dels quals alumnes i set professors o PAS. El brot és el més nombrós que hi ha en aquests moments a la comarca. Pel que fa als centres tancats, són la llar d'infants Els Putxinel·lis de Montesquiu i l'escola Santa Bàrbara-ZER Els Castells de Vidrà, totes dues a Osona.