Els Mossos treballen per conèixer els detalls de la mort d'un home de 80 anys aquest divendres a la nit en un pis al carrer Marquès de Sentmenat, al barri de les Corts de Barcelona.

Segons fonts policials, es tractaria d'una mort violenta, ja que l'home tenia signes de violència, però s'estan determinant les causes i no es descarta que sigui una mort accidental i no un homicidi. Un veí hauria alertat la policia en veure que hi havia llum al pis, però que no responia ningú. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.