Susana Rubio és, des del 2019, directora de Pagaments Digitals i Innovació de Mastercard per a Espanya i Portugal. Experta en comerç electrònic i pagaments mòbils, ha ajudat la indústria espanyola a assolir la convergència digital en els pagaments. En aquesta entrevista ens explica les iniciatives que Mastercard està duent a terme al voltant de la sostenibilitat.

¿Per què Mastercard considera important tirar endavant iniciatives per garantir la sostenibilitat i tenir cura del medi ambient?

Mastercard té el compromís d'adoptar la inclusió, la sostenibilitat i la decència com a pilars fonamentals. El lema a la companyia és “Doing well by doing good” i creiem que el creixement empresarial ha de venir acompanyat d'un creixement inclusiu. I en aquest sentit, treballem en tres pilars fonamentals: el coeficient de decència pel qual tots els treballadors de la companyia se senten valorats i respectats; la inclusió, perquè treballem per generar una economia digital inclusiva que arriba a totes les persones del món, i, per descomptat, en la sostenibilitat, però en un sentit que va molt més enllà del que se sol relacionar amb el medi ambient. Hi incloem qüestions relacionades amb les nostres pràctiques ètiques, el tracte als empleats i, és clar, l’impacte que tot això té en el medi ambient. Treballem durament per crear un futur basat en la igualtat i en el qual totes les persones puguin assolir el seu màxim potencial, amb independència del gènere o de la raça i que tinguin al seu abast les eines financeres necessàries, a uns preus sostenibles. De manera especial, quan parlem de zones on les persones no estan bancaritzades o estan desateses. I, sobretot, que tots -siguin consumidors, comerciants o entitats financeres- contribueixin a crear un món que sigui net, verd i sostenible.

¿Creieu que d'alguna manera les empreses estan obligades a donar exemple i ser part activa del canvi?

Sí, som part d'aquesta societat i com a agents, no podem obviar el que està passant al nostre voltant. I en aquest cas no podem obviar les implicacions que té tot allò que fem per al canvi climàtic. A dia d'avui, creiem que cal fomentar que es comenci a treballar i prendre mesures amb el canvi climàtic per poder tenir un futur per a les noves generacions.

¿En què consisteix la iniciativa Priceless Planet Coalition?

Aquesta iniciativa és una plataforma llançada el 2020 que té com a objectiu unir esforços en matèria de sostenibilitat, aprofitant la xarxa internacional que té Mastercard i que uneix els consumidors finals, els nostres clients, les entitats bancàries i els comerços. Tenim un objectiu molt clar: aconseguir plantar 100 milions d'arbres en cinc anys. Per aconseguir-ho i generar un impacte realment positiu en la societat, pensem que el millor és crear una xarxa de col·laboració.

Dins la iniciativa, col·laborem amb Conservation International i el World Research Institute, dues organitzacions que tenen grans coneixements que ens aporten tota aquesta experiència en la reforestació. Al final, el que pretenem amb aquesta iniciativa és inspirar i motivar els consumidors finals i que siguin conscients de l'impacte de les seves accions en el medi ambient.

Hem identificat tres àrees de reforestació per començar a treballar durant aquest any, que són el Brasil, Kenya i Austràlia. No només hi plantem arbres, la idea és també rehabilitar zones senceres que tinguin necessitats i l'impacte posterior de les quals sigui el més gran possible.

La iniciativa ja compta amb el suport amb més de 50 membres a tot el món. ¿D'on neix l'ambició de voler sumar aquests suports?

Sí, ja comptem amb més de 50 entitats a tot el món i la nostra intenció és que s’hi segueixin sumant i que tot això arribi també als consumidors finals. Per nosaltres és important comptar amb una xarxa de col·laboració que realment impulsi i ens ajudi a assolir el nostre objectiu, plantar els 100 milions d'arbres.

Per això, comptem amb tres pilars importants en allò que volem aconseguir, perquè creiem que és el recorregut que hem de fer per aconseguir resultats a mitjà termini que puguin impactar en el canvi climàtic.

Dins d'això, tenim tres objectius que volem assolir per obtenir resultats a mitjà termini que puguin impactar en el canvi climàtic. El primer és inspirar i educar les persones perquè siguin conscients de l'impacte que tenen les seves accions i compres en el canvi climàtic. El segon, fomentar accions que puguin impactar positivament en el clima, com ara fer donacions a través de les nostres plataformes perquè després es puguin plantar arbres. I el darrer, facilitar aquestes donacions a les persones perquè realment tothom pugui formar part d'aquest objectiu global que tenim.

¿A Espanya quines empreses o institucions nacionals s'han sumat al projecte?

Banc Sabadell és el primer banc espanyol que participarà en aquest programa i té el compromís de plantar 100.000 arbres fins al 2025. I a més acabem d'anunciar la nostra col·laboració amb el Teatro Real, on instal·larem sis tòtems diferents, vinculats a la cultura i la sostenibilitat, on els usuaris poden, de manera molt senzilla, donar diners a diferents causes. Com indica el nom d'aquesta iniciativa, "Un a Un", per cada euro que donen les persones, Mastercard posarà un euro addicional.

¿Què és la calculadora de petjada de carboni i com la poden aplicar els bancs?

Aquesta és una eina que posem a disposició de les entitats financeres, en aquest cas dels bancs, perquè informin els clients finals de l’impacte que les seves accions tenen en el medi ambient. D'aquesta manera, el banc en la seva aplicació pot mostrar a l'usuari la petjada de carboni que està generant amb les compres que fa. Fem els càlculs fent servir els índexs d' Åland, que són independents i estan verificats. Amb això no només s'aconsegueix la conscienciació dels usuaris, sinó que també els expliquem com podrien contribuir a mitigar l'efecte de la petjada de carboni que han generat. Amb exemples molt senzills, per exemple, “per contrarestar l'efecte que has generat, hauries de plantar aquest nombre d'arbres”… I amb això, unit al programa Priceless Planet Coalition, els usuaris podrien donar fàcilment a alguna d'aquestes iniciatives. Es vol tancar el cercle, no només que les persones siguin conscients de les seves accions, sinó que nosaltres també els proporcionem eines perquè hi puguin col·laborar i se sentin part del canvi.

¿En què consisteix el distintiu ‘eco badge’ i com funciona aquesta etiqueta de certificació?

Aquest és un segell que hem llançat per identificar les targetes sostenibles, cosa que implica que estan fabricades amb materials reciclables, lliures de clor i que són biodegradables. És una insígnia que va impresa a la targeta, amb la qual cosa es pot identificar de manera molt senzilla i reforça el posicionament de Mastercard i el seu compromís amb la sostenibilitat.

Les entitats emissores que vulguin poden passar pel nostre programa de certificació i aconseguir el segell que després va estampat a la targeta. Complint sempre amb tots els requisits, que es redueixi el consum d'energia en la fabricació d'aquests materials i que es minimitzi la contaminació als mars i els oceans. El setembre passat, per exemple, Banca March s'ha incorporat a aquesta iniciativa i ha llançat un programa amb el segell de certificació.

Parla'ns també del Directori de Materials Sostenibles per ajudar els emissors a oferir targetes més ecològiques als consumidors

Al Directori fa moltíssims anys que treballem ja. “Mastercard va fundar un laboratori, DigiSec Lab, el 2015 per verificar la qualitat i la composició de les targetes i així començar amb diferents iniciatives per continuar donant suport a la sostenibilitat a les targetes. Creem també l'acord GPP (Greneer Payments Partnership) amb els principals fabricants de targetes per reduir-ne l'impacte ambiental i buscar alternatives al PVC de primer ús, i el resultat del qual va ser un Directori de Productes Sostenibles de Mastercard.

El nostre objectiu és que ara, per defecte, totes les noves emissions que es facin de targetes es facin amb materials sostenibles. Hi ha més de 100 entitats, que ja han llançat programes amb materials sostenibles. A Espanya, Santander Consumer va llançar una targeta ‘eco friendly’ que està fabricada amb poliàcid làctic (PLA), un material vegetal que està basat en midó de blat de moro, totalment biodegradable i que redueix moltíssim les emissions en el cicle de vida de fabricació de la targeta, cosa que en redueix també la contaminació associada.

En aquest sentit, ¿com afronta el vostre sector els reptes vinculats al reciclatge de les targetes de pagament?

Això és una cosa que a Mastercard ens preocupa molt. A l'any s'emeten a tot el món prop de sis mil milions de targetes i la majoria segueixen utilitzant materials de plàstic. Ja que durant uns anys encara caldrà seguir-les emetent en format físic, amb aquestes iniciatives busquem que almenys s’utilitzin materials sostenibles i en reduïm l'impacte.

A més de la seva preocupació per la sostenibilitat, Mastercard també vol construir una economia digital més inclusiva. ¿De quina manera?

Quan parlem d'economia digital ens agrada assegurar-nos que realment hi estem incloent totes les persones, ja que hi ha grans diferències i encara que estem vivint grans avenços tecnològics, no tots estem al mateix nivell i hi ha una gran bretxa. Per això, nosaltres treballem en tres àmbits d’actuació. El primer seria ser capaços de generar les infraestructures que permetin que totes les persones tinguin accés als serveis financers. A més, treballar en l'accés, en què siguin assequibles, ja que molts dispositius com portàtils o ‘smartphones’ segueixen tenint un preu molt elevat.

I, finalment, treballem en l'educació, ja que no només és important tenir accés a la tecnologia, sinó saber com utilitzar-la, tenir aquests coneixements. La tecnologia hi és, però avui dia hi ha molta gent que encara no hi té accés i per això estem treballant a nivell global, amb governs, amb els bancs, amb institucions, amb organitzacions per intentar facilitar-hi l'accés de totes aquestes persones.

D'altra banda, a Mastercard tenim dos centres que treballen en aquest tipus d'iniciatives, el Centre de Creixement Inclusiu i el Centre Global de Diversitat i Inclusió perquè la diversitat i la inclusió no siguin només objectius que volem impulsar globalment, sinó que també formin part del nostre dia a dia a la feina de l'empresa.