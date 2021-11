El sector de la restauració també ha notat un increment de reserves pels propers mesos. A poc a poc, el sector nupcial i tot el que depèn d’ell va adquirint el ritme d’abans de la pandèmia i això també es nota a l’hora d’encarregar el convit.

Durant aquest temps s’han viscut molt pocs enllaços i alguns d’ells amb situacions curioses com haver de fer test d’antígens. Ara el sector de la restauració es troba a l’espera també de l’aplicació i entrada en vigor de l’anomenat passaport Covid. Sigui com sigui el sector de la restauració tornar a estar a punt per rebre les cerimònies i els convidats. Durant els mesos de tardor i hivern les xifres de cerimònia són inferiors a les que es poden donar per exemple durant la primavera o l’estiu. No obstant això, durant aquesta època moltes parelles escullen indrets monumentals i especials com poden ser els castells. Hi ha diferents castells que són especialistes a preparar enllaços en estances interiors realment espectaculars. Ara també està de moda oferir als convidats la possibilitat d’allotjar-se en el mateix espai on es va el convit i passar la nit, sobretot si es tracta de fer un sopar de casament. Es tracta d’una experiència molt exclusiva i que no deixa indiferent.

De cara a l’estiu, moltes parelles opten per fer casaments a l’exterior en espais naturals com platges o fins i tot en cims de muntanya. També existeix l’opció de fer-ho en una carpa. En aquest punt, entren en joc també els serveis de catering que ofereixen moltes empreses especialitzades i restaurants. Qualsevol opció s’adaptarà a les nostres necessitats i gustos. El convit pot ser un menú integrat per diversos plats o bé un àpat a peu dret més informal compost per plats freds i calents. En un dia tan especial totes les possibilitats hi tenen cabuda.