Els viatges de noces s’han tornat a recuperar coincidint amb l’obertura de fronteres a diferents països un cop avançats en la recuperació de la pandèmia. En el moment que va esclatar la Covid-19 el mercat de viatges va quedar totalment paralitzat. Les companyies aèries van cancel·lar les seves operacions, es van tancar fronteres i, per tant, no es va poder viatjar.

Ara, després de mesos d’incertesa han tornat les operacions internacionals i els viatges de nuvis a poc a poc van recuperant el seu ritme. No obstant això, es calcula que fins a la primavera vinent no es recuperaran altres mercats tradicionals i més llunyans com és el cas del Japó. Aquesta és la previsió que fa Ivonne Navales de Viatja pel Món de Palamós que pronostica que a la primavera de 2022 el país nipó ja podrà rebre visitants igual que altres països asiàtics.

De moment, els destins més sol·licitats entre els nuvis tornen a recuperar-se com per exemple Kenia i Tanzània -els viatges a l’Àfrica no s’havien suspès- la República Dominicana, Riviera Maya i Costa Rica -que de fet tampoc van estar gaire temps tancats-, les Maldives i ara s’acaben d’obrir les fronteres amb els Estats Units i Tailàndia i ja arriben les primeres reserves. Hi ha també alguns destins que encara estan en suspens com ara Bali, ja que de moment es demana fer una quarantena en arribar i això frena a molts passatgers a l’hora d’escollir aquesta opció.

La sort és que Espanya forma part del grup de països de la llista verda que vol dir que té una pauta de vacunació entre la població molt elevada. Això fa que molts països no posin obstacles als viatges des d’aquí sempre que es compleixin els requisits que es demanen. No obstant això, un dels consells que dona Ivonne Navales és informar-se molt bé abans de fer qualsevol viatge de les condicions sanitàries vigents en el país de destí. A més, sempre és bo utilitzar el gel desinfectant i la mascareta.

Igualment, aconsella que abans de fer un viatge es faci una assegurança que cobreixi el tema de la Covid-19, especialment si es va als Estats Units on l’atenció sanitària es paga a uns preus desorbitats.

Sobre la tendència actual dels viatges de noces, Navales ha explicat que ara les parelles opten per fer viatges més llarg. «Hem passat dels viatges de 10 o 12 dies a 17» i a més es demana habitualment combinar el viatge amb uns dies més urbans i altres buscant el relax en un ambient més natural i paradisíac. Per exemple, una estada a Nova York i rematar-ho amb unes jornades de relax a la platja. «Potser és perquè la gent s’ha retingut molt fins ara i ara té moltes ganes de viatjar i sortir».

Navales es mostra optimista de cara al futur sempre que la situació sanitària es vagi normalitzant i destaca que la seva agència sempre treballa amb el destí amb guies propis i posant tots els mitjans a l’abast del viatger per aconseguir fins i tot fer un viatge a la carta.