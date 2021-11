Un dia tan especial es mereix que tot el que l’envolti sigui també especial i únic. Per aquest motiu, sempre ens va bé alguns consells pel que fa al pentinat o la roba per lluir com una núvia i un nuvi es mereixen. En la imatge intervenen diferents aspectes i no podem deixar cap detall a la improvisació. Per això serà molt important planificar amb temps tot el que envolta un casament: des de l’àpat fins a la roba i els complements.

Però els convidats també s’han de preparar convenientment i d’acord amb les característiques de la cerimònia. No és el mateix un casament a l’aire lliure al camp o en una platja que en un recinte interior. Com tampoc és el mateix un casament de dia que de nit. Per tant, com a convidats també haurem de tenir en compte alguns detalls. Per exemple, els casaments de dia propicien looks més romàntics i relaxats. A més, solen allargar-se hores i hores, per la qual cosa la comoditat és un plus afegit. Les cabelleres soltes d’aspecte natural són les més aclamades i, precisament, aquest és el mateix efecte que es busca en els recollits: que es vegin fluids i amb moviment. Un truc per a aconseguir aquest resultat és deixar anar alguns flocs de la part frontal, a manera de serrell. Si busques un pentinat més elaborat però fidel a aquest esperit, prova de jugar amb les trenes. I és que són súper versàtils! Per això, pots trobar l’opció ideal, sigui com sigui la teva edat o el teu estil: des d’una corona trenada amb tot el cabell, a un semi recollit o algunes trenetes soltes barrejades entre la cabellera, en el cas de les convidades més joves.

Els accessoris que millor t’aniran són els llaços i les cintes, les diademes i les flors. A més, com molt probablement hauràs de protegir-te del sol, pots aprofitar per a lluir un bon tocat o pamela. I això no significa que semblis treta de les carreres d’Ascot, ja que n’hi ha de molts tipus... alguns fabulosos! Si la celebració és a la tarda-nit, pots optar per estils més sofisticats i/o atrevits. Així, els recollits es tornen més poliments i treballats. També pots donar-li una oportunitat a l’acabat d’efecte mullat, si vols afegir un punt seductor al teu estilisme. En el cas que prefereixis lluir la cabellera solta, pots optar per un llis total amb ratlla al mig o decantar-te per unes ones a l’aigua, decantades per sobre d’una espatlla (si el tens prou llarg) o passant un dels laterals per darrere de l’orella. És un clàssic infal·lible que es veu en totes les catifes vermelles.

Perquè el resultat sigui encara més cridaner, afegeix adorns daurats o tipus joia. De fet, una de les tendències del moment és combinar accessoris per al cabell, com passadors o detalls cridaners.

Pel que fa al maquillatge haurem de tenir en compte en quina època de l’any se celebra el casament, ja que el color de pell canvia i per tant haurem de triar entre colors clars o foscos. I si el casament és de nit ens podem permetre també alguna llicència més extremada pel que fa al maquillatge.