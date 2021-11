El sector nupcial ho té molt clar: ha arribat el moment de donar el «sí vull» i sortir de la crisi que ve arrossegant des de fa mesos per culpa de la pandèmia. És un dels puntals econòmics a Catalunya i així ho acrediten les xifres. Per tant, tot fa pensar que a mesura que es vagi normalitzant la situació sanitària també el sector nupcial començarà a recuperar-se. Cal tenir en compte que aquest és un sector molt ampli del qual depenen molts subsectors i molt professionals.

Un casament arriba a moure molts sectors a l’hora. El negoci nupcial inclou el món de la joieria, moda, complements, agències de viatges, restauració, organització d’esdeveniments, automoció, floristeria...entre molts altres. Per tant, l’aturada total de l’activitat econòmica ha suposat un cop directe i molt fort a tots aquests àmbits. Un cop aixecades les restriccions de trobades tant a interiors com a exteriors el sector ha començat a donar símptomes de recuperació, però s’espera que el «sí definitiu» arribi a la primavera de l’any vinent, una època en la qual se celebren i es programen més casaments.

Els salons monogràfics dedicats al món nupcial, que habitualment reuneixen molt de públic, també estan aturats en el calendari, però s’espera que a partir de l’any vinent es reprengui l’activitat. A poc a poc, el sector torna a agafar pols i mira amb optimisme el futur d’un sector primordial per a l’economia pel fet que està vinculat a moltes activitats professionals. L’impacte de la pandèmia ha estat molt important. Les xifres ho avalen: El 82% dels casaments programats pel 2020 a Catalunya es van ajornar o cancel·lar i el sector calculava que deixaria de facturar uns 460 milions d’euros per aquest motiu, segons va declarar en el seu moment l’Associació d’Empreses de Gestió de Casaments i Esdeveniments (AEGECat). Per aquest 2021, la previsió era que només se celebrin 5.058 bodes (el 18% de les previstes) amb una facturació limitada de 101 milions d’euros. La xifra no és definitiva i s’haurà d’esperar a finals d’anys per concretar com haurà anat aquest exercici.

El mercat català de moda nupcial i cerimònia és un sector que té una gran presència a l’exterior i és present arreu del món amb diverses firmes i empreses. Així i tot, el seu principal mercat continua sent eminentment europeu, segons dades de la Generalitat. Les exportacions catalanes sumen la major part del total de l’Estat, en concret, l’any passat el 36,1% de les exportacions procedien de Catalunya. En el període 2012-2018, l’evolució de la moda nupcial ha anat a l’alça, amb un creixement net del 13%, tot i la disminució entre els anys 2015 i 2016, segons xifres facilitades en el seu moment per la Generalitat.

Les darreres dades apuntaven al fet que el 2017, Catalunya va exportar 230 milions d’euros en vestits i complements de núvia i cerimònia. El 34,56% de les exportacions estatals procedien de Catalunya. El 41% dels vestits de núvia i cerimònia venuts a l’exterior al llarg d’aquell any eren catalans; i el 24% dels complements i altres accessoris de cerimònia exportats. Durant el 2017 els vestits de núvia i cerimònia van acumular el gruix de les exportacions catalanes del sector (72,83%). Dins d’aquesta partida, destaquen especialment els vestits de núvia, cerimònia i comunió de fibres sintètiques.