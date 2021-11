El sexting es defineix com “l'enviament d'imatges o missatges amb un contingut sexual explícit a través d'un dispositiu electrònic, especialment un mòbil”

Siguem sincers, en si és una pràctica sana sempre que s'utilitzi per despertar el nostre desig i el de la nostra parella, així com la nostra fantasia i imaginació. Per tant, en aquest sentit, ha de ser una pràctica consentida en tot moment, i sempre ha d'estar present el respecte i la privacitat.

Al cap i a la fi, ¿oi que no vas pregonant les teves aventures sexuals a tots els coneguts? Doncs el mateix passa amb la intimitat de la persona amb la qual estàs practicant sexting.

El problema resideix en la intencionalitat del abús de confiança, produïda per la precarietat de la educació sexo-afectiva que hi ha en l'actualitat. Per això, es important tenir a mà totes les eines que ens permetin despertar el nostre desig, sense que d’una manera o altre pugui ser perjudicial per a nosaltres.

És a dir:

Triar una persona de confiança.

Evitar mostrar la cara o marques que ens identifiquin.

Si no estàs còmode, jugar amb avatars o centrar-te en textos eròtics.

Planificar prèviament els vostres límits i les coses que us ve de gust fer.

Una vegada tenim aquests punts clars, el més rellevant que cal tenir en compte és ser conscients d'allò que ens fa gaudir. Si no saps molt bé per on començar, et recomano dedicar un temps a pensar en el que et faci vibrar. Quant més temps dediques a fantasiejar més fàcil i més senzill serà activar de nou les nostres fantasies.

El següent pas seria assegurar-nos que hi ha una química real amb l’altra persona i, després d’assegurar-nos que ens dona el seu consentiment, només toca deixar volar la imaginació.

També a l'hora de proposar-ho és molt important la nostra actitud. Vaig amb por? Envio una foto dels meus genitals sense més? Estic ficant-me a prova o realment estic d’intercanvi? Del que es tracta és d'entrar al lloc de l’altra persona, gaudir amb l'intercanvi, com si estiguessis a la teva festa i sobretot gaudir-ho.

Per això, a l'hora de començar a fer sexting pots pensar en les següents preguntes:

Com m’agradaria que m'ho proposessin?

Com li agradaria que li proposessin?

Tota proposta de sexting no només ha de seguir el teu propi estil de comunicació, sinó que ha de ser presentada com una proposta honesta, respectuosa, clara i assertiva.

Us dono uns exemples:

Directe : sempre m’has agradat, m'encantaria que cardéssim junts.

: sempre m’has agradat, m'encantaria que cardéssim junts. Suggerint : Hola princesa, t’agradaria jugar amb mi per aquí?

: Hola princesa, t’agradaria jugar amb mi per aquí? Original: Tinc una relació formal amb la meva joguina eròtica.

Una vegada hem arribat a un acord sobre com practicarem sexting, hem de pensar en allò que podem fer. Sobretot, el més important es deixar clar els nostres límits, i, a poder ser, donar pistes sobre el que ens agrada.

A partir d’aquest moment, només cal deixar anar la nostra imaginació i gaudir de l'experiència.

M’agradaria recalcar que la pràctica del sexting no només pot ser útil per despertar el desig i una alternativa excel·lent per les persones que, per un motiu o altre, no poden trobar-se presencialment, sinó que també és una pràctica que ajuda a desenvolupar la imaginació i la fantasia de cada persona, així com la comunicació sexual.

També és important recordar que, si bé és cert que hi poden haver pautes generals de com començar o com practicar sexting, podem donar llibertat a les nostres fantasies i plaer. Cada interacció es única, doncs la nostra capacitat imaginativa és, per essència, única.

I tu, t'atreveixes a provar-ho?

*Agatha Armstrong és llicenciada en Filosofia i graduada en Psicologia, amb màster en sexologia clínica i teràpia de parella amb perspectiva de gènere