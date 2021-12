El nou disseny de EL PERIÓDICO, estrenat fa pràcticament un any, ha sigut reconegut per l’Associació de Publicacions Periòdiques en català (APPEC), que ahir a la nit li va atorgar un dels premis més destacats en el marc de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català. El guardó el van recollir el director del diari Albert Sàez i el director d’art del grup editorial Prensa Ibérica, Jorge Martínez, autor de l’actual imatge gràfica del rotatiu. «EL PERIÓDICO evoluciona i incorpora canvis que milloren l’edició, però manté intactes els valors que inspiren la seva tasca com a diari català i de progrés», va destacar el jurat del premi.

Tres desafiaments «El redisseny reflecteix l’afany dels seus professionals per abordar tres grans desafiaments que afronten els mitjans davant el canvi de paradigma al qual assisteixen: la transformació digital, la innovació en els formats i la qualitat dels continguts», afegeix l’acta, que remarca que el jurat ha concedit aquest reconeixement «pel treball de marca transcendental que ha fet per convertir la capçalera en marca i per com ha aconseguit que s’adapti a tots els formats d’un mitjà multiplataforma». En el mateix acte, també va ser premiada, en la categoria de millor publicació diària, la tasca de ‘Diari de Girona’, capçalera del grup Prensa Ibérica, en aquest cas, segons el jurat, per «la seva cobertura territorial més enllà de la capital i pels seus continguts que sovint han marcat l’agenda política». En la mateixa categoria van ser guardonats la revista ‘Camacuc’, el digital Fosbury.cat i el setmanari ‘L’Eco de Sitges’. Altres premiats en la vetllada que l’APPEC va celebrar a l’Antiga Fàbrica Damm de Barcelona van ser la ‘Revista Musical Catalana’ i el portal Tempsarts.cat.