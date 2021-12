Situada en ple casc antic de la localitat d’Allariz, a Ourense, Massimo Dutti for&from torna a obrir les seves portes després d’una ampliació i reforma, per seguir treballant en la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat. Un espai amb un projecte d’interiorisme que aposta, a més, per materials nobles com la pedra o la fusta de Galícia. El projecte de renovació de la botiga de la Rua Fonteiriña, al centre històric d’Allariz, afegeix la primera planta de l’edifici a la superfície comercial i introdueix el nou concepte d’interiorisme de la firma. El local for&from de Massimo Dutti forma part d’una iniciativa social posada en marxa el 2002 pel grup Inditex basada en un model de botiga en el qual les persones són el centre del projecte i on la moda és la via per assolir els objectius: donar una oportunitat laboral real a persones amb discapacitat en un espai renovat que compta amb 400 metres quadrats de moda i solidaritat. For&from ofereix la possibilitat de desenvolupar un projecte de vida a persones amb discapacitat, també en el seu entorn a través de la sensibilització, conscienciació i posada en valor de les seves capacitats. Després de la formació de l’equip a la botiga, es desenvolupen laboralment en un espai comercial de referència, trencant així barreres i estereotips.

HISTÒRIES DE PERSONES

La botiga d’Allariz està gestionada per la Confederació Gallega de Persones amb Discapacitat (COGAMI), i des que el 2007 va obrir les seves portes ha format part del programa del grup Inditex, a través d’un treball conjunt ple. Aquí treballa Rai que, als seus 38 anys, és el més veterà de la botiga ja que fa 14 anys que “treballa en el que li agrada”, juntament amb Sara, encarregada des de fa 11 anys, i els seus companys Aurora, Inés, Tere, Jose i Manel. Ara, després de la reobertura, comencen una nova etapa amb el mateix propòsit d’autoexigència i compromís que qualsevol altra botiga de Massimo Dutti i d’Inditex, sempre amb l’objectiu de garantir la millor experiència de compra per als clients. Mentrestant, ells segueixen escrivint cada dia les seves experiències amb nom propi, i segueixen construint el seu projecte de vida. Durant el temps que han durat les obres de reforma del local, tots els empleats han seguit amb la seva activitat a través de programes d’actualització formativa que afavoreixen el seu enriquiment professional i personal. Després de 14 anys de vida, for&from ha facilitat la incorporació al mercat laboral de desenes de persones amb discapacitat. Per la botiga d’Allariz ja hi han passat 30 persones amb discapacitat, i 24 d’elles han acabat un itinerari formatiu fins a formar part de la plantilla d’una botiga ordinària, demostrant les mateixes capacitats.

INCLUSIÓ AMB ENFOCAMENT EMPRESARIAL

La base del programa for&from és la creació d’una xarxa de botigues autogestionables a través de la unió entre el grup Inditex i les diferents ONG. Per un costat, Inditex posa en marxa la botiga, la formació dels empleats per gestionar la botiga, i els productes que es posen a la venda són peces i complements de la temporada anterior a preus molt competitius. Per un altre, l’ONG, en aquest cas d’Allariz és COGAMI, també dona formació als treballadors i els dissenya un itinerari professional individualitzat i a la mida de les necessitats de cada persona, amb el fi que cadascú tingui un projecte de vida. Al voltant de tot això, existeix tot un treball d’acompanyament i suport a totes les botigues que formen part del programa per part del grup. No es tracta, per tant, d’una simple donació, tot al contrari. Es tracta d’un projecte empresarial que funciona, un model circular que es manté viu i en moviment gràcies a l’esforç de les persones que hi treballen, ja que és part del model d’inclusió. Tant és així que, a través de la venda de la roba i complements, la botiga d’aquesta vila d’Ourense ha obtingut, des de la seva obertura, uns 800.000 euros de benefici que han revertit de manera íntegra en els projectes socials de COGAMI, l’entitat gestora

EXPANSIÓ FOR&FROM

El programa, a punt de complir dues dècades, ha anat creixent a poc a poc des que va obrir la seva primera botiga for&from a la localitat barcelonina de Palafolls. Catalunya marcava així el punt de partida, al qual s’han anat sumant, a més de Massimo Dutti, altres marques com Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius i grup Tempe. L’estratègia d’expansió i implantació del projecte ha estat definida per la priorització de les àrees geogràfiques en les quals es troben les seus de les marques del grup. Això ha facilitat la vinculació amb el territori i la participació dels seus empleats. Més enllà d’aquesta estratègia existeix un treball conjunt i molt estret entre les entitats socials que participen en el programa. En aquests gairebé 20 anys, el programa for&from d’Inditex ha donat l’oportunitat d’integrar-se al mercat laboral a 532 persones amb discapacitat. També ha generat més de set milions d’euros de benefici, quantitat que s’inverteix íntegrament en els projectes socials de les organitzacions que gestionen les 15 botigues que té en l’actualitat. A més a més de COGAMI, Inditex treballa amb Fundació El Molí d’En Puigvert, Moltacte, APSA (Associació Pro Discapacitats Psíquics d’Alacant), Fundació Prodis i, més recentment, Fondazione Cometa (Itàlia), totes elles especialitzades en la integració laboral de persones amb algun tipus de discapacitat per gestionar les botigues. L’estreta col·laboració entre les organitzacions socials i grup Inditex aporta un reforç i un suport a la sostenibilitat del programa i a la seva utilitat.