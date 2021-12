Hi ha moltes ganes de neu. Ha quedat palès aquests darrers dies a partir de les importants nevades que ha rebut el Pirineu català i en concret també les comarques gironines. Els aficionats a l’esquí tenen ganes de recuperar les sensacions que van haver d’avortar a conseqüència de la pandèmia. I les estacions d’esquí iels sectors que depenen directament d’elles també.

Les perspectives són realment bones i existeix un cert optimisme en el sector de la neu. De moment, la climatologia acompanya força i les nevades dels darreres dies han ajudat a disposar de gruixos importants a les pistes. S’ha generat també neu artificial i tot plegat fa que les condicions per a la pràctica de l’esquí siguin òptimes. També la restauració s’ha preparat per rebre una allau de visitants, especialment durant el proper pont de la Puríssima. Les reserves han anat avançant a bon ritme i la temporada turístic a les comarques de muntanya s’espera que sigui prou sa tisfactòria. L’entrada en vigor del passaport Covid també hi ajudarà ja que el sector de l’hostaleria feia temps que reclamava una mesures d’aquestes característiques.

Alguns esquiadors ja van poder comprovar les seves sensacions a partir de divendres passat. Va haver aficionats que no es van voler esperar ni un dia més per baixar per la muntanya amb els esquís, les taules de neu i els trineus. Alguns d’ells van destacar les ganes que tenien de tornar a les pistes. En especial, després que molts d’ells no poguessin aprofitar la temporada passada com haurien desitjat per les restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia. A banda de Boí Taüll que va ser la primera, aquesta setmana també han obert portes bona part de les estacions d’esquí alpí del país. Port Ainé i Massella ho van fer divendres, mentre que aquest dissabte també va ser el torn de Baqueira Beret, La Molina i Vallter. Si les condicions perduren s’espera poder allargar aquesta temporada de neu fins a la Setmana Santa.