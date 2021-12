Amb l’arribada de les nevades a Catalunya, sorgeixen una gran varietat de plans per gaudir de la neu a la muntanya. En família o amb amics, una de les millors activitats per descobrir l’entorn natural en grup són les raquetes de neu. I és que, quan el Pirineu es vesteix de blanc, s’han d’aprofitar els itineraris que ofereixen les estacions d’esquí catalanes.

L’estació de Vall de Núria dona dues possibilitats guiades per a gaudir de les raquetes de neu i descobrir el paratge natural que la rodeja. Amb 30 km de pistes per practicar esquí nòrdic i fer excursions amb raquetes, l’estació d’esquí Tuixent - la Vansa és un destí per a tots els públics ideal per realitzar aquest esport. Situada al massís del Port del Comte (Lleida), actualment ofereix un total de 4 rutes de raquetes de neu de dificultats diferents. D’una banda, els circuits de Sangonelles i Barraca del Pastor - Tossa Pelada són de nivell difícil. Però, d’altra banda, Tallafocs i Volta al primer replà són de dificultat moderada i fàcil, respectivament.

L’estació d’esquí alpí Vallter 2000 disposa de rutes lliures o guiades de raquetes de neu perfectes per gaudir de l’entorn natural del Ripollès. Els diferents itineraris s’adapten a tots els nivells, des de famílies amb nens petits fins a esportistes avançats.

Envoltat d’un increïble marc natural, es troba Espot, una estació d’esquí familiar que ofereix dues rutes personalitzades per fer excursions amb raquetes de neu. L’itinerari Les Picardes és un circuit familiar i curt per iniciar-se en el món de les raquetes de neu, perfecte per anar amb nens petits ja que el recorregut és de 800m aprox. D’altra banda, l’itinerari la creu de l’Eixol, d’entre 3 i 4km, fa una ruta al voltant de l’estació d’Espot arribant a un espectacular mirador del Pirineu. Un afegit és que amb la compra del forfet del Parc Lúdic d’Espot s’inclou el lloguer d’unes raquetes de neu per poder realitzar aquests dos itineraris personalitzats.

A la Cerdanya, trobem l’estació d’esquí Aransa, un altre destí fantàstic per fer excursions amb raquetes de neu. Entre els frondosos boscos de pi negre, ofereixen tres itineraris amb recorreguts diferents. La ruta més llarga, «Raquetes pollineres» es prolonga fins als 7,6km; seguidament, «Raquetes mirador» abraça 6,8km; i per últim, trobem l’excursió «Pollineres – Estanys de Pera» que s’estén en un total de 4 km.