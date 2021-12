El fred ha arribat arreu de Catalunya i les estacions d’esquí gironines esperen amb candeletes l’arribada dels amants d’aquest esport. Després d’una temporada complicada i marcada per la pandèmia, enguany Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Turisme ha incorporat un seguit de novetats per facilitar la mobilitat en les estacions gironines.

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a les pistes i fer més còmode l’experiència dels usuaris, des de FGC Turisme han incorporat «Ressort Digital». L’objectiu d’aquest concepte és implementar la tecnologia als processos quotidians com ara: la compra de forfets i bitllets, la reserva de material d’esquí, l’accés a les pistes, etc. L’any passat van crear el suport recarregable anomenat Targeta PiriNeu365. Aquesta targeta, única i transversal per a totes les estacions, permet carregar forfets de temporada o de dia i bitllets, així com altres productes. Per tal d’implementar-ho s’han instal·lat 22 màquines automàtiques de venda i recàrrega de bitllets i forfets a totes les estacions de muntanya d’FGC. Tanmateix hi haurà nous controls d’accés als remuntadors i transports turístics de totes les estacions.

L’estació d’esquí de La Molina, a la Cerdanya, proposa multitud d’activitats per gaudir de l’esport i la natura. Entre les més destacades, aquesta estació permet als visitants gaudir d’unes vistes panoràmiques dignes de conte gràcies al Telecabina del Cadí Moixeró. Situat a 2.537 metres d’alçada, al cim de la Tosa d’Alp, els visitants poden gaudir d’unes vistes de 360 graus a les portes del Parc Natural gràcies al mirador que hi ha al bell mig del cim. Una estació amb una envejable ubicació, a només una hora i mitja de distància de Barcelona i Girona.

Per la seva banda, Vallter, coneguda com l’estació «més Mediterrània» és una destinació ideal per a famílies. Prop d’encantadors pobles de muntanya, com Setcases o Camprodon, aquesta estació permet fer multitud d’activitats: esquí alpí, esquí de muntanya, snowboard o activitats per als més menuts de casa gràcies al parc lúdic o el Miniclub l’Esquirol, un espai guarderia amb equips d’animació i un munt d’activitats perquè els més menuts gaudeixin de l’entorn mentre els pares ho fan de l’esquí. L’estació també ha incorporat noves màquines de venda i recollida de forfets, així com una nova terrassa-solàrium a la Cafeteria Pla de Morens (ubicada a 2.150 metres d’alçada) des d’on, en els dies més afortunats, fins i tot es veu la badia de Roses.

Finalment, la Vall de Núria és probablement l’estació amb més varietat d’activitats. Situada en un enclavament privilegiat, per arribar-hi cal agafar l’històric tren Cremallera des de Ribes de Freser o Queralbs. Com a novetat, enguany aquest bitllet també inclou el del telefèric de la Coma del Clot. Un cop a l’estació, els més aventurers poden fer activitats d’aventura com el busseig sota gel, la sortida amb màquina retrac o l’esquí de fons. Per als més menuts hi ha el Cau de la Marmota, que ofereix activitats dirigides per a infants de 4 a 10 anys, o el Parc lúdic que ofereix un munt d’activitats d’aventura per als petits (rocòdrom, tir amb arc, tirolina o trineu cross, entre d’altres). L’estació també ofereix activitats guiades de muntanya i un recorregut històric pels ponts més singulars de la Vall.