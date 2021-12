El Ministeri de Consum ha llançat una campanya per a sensibilitzar a la població i, especialment, a les famílies amb fills sobre la importància del joc en el desenvolupament de la infància i l'impacte negatiu de la publicitat sexista.

Sota l'etiqueta simbòlica #HuelgaDeJuguetes i a través d'un vídeo d'animació, diferents personatges de ficció criden les famílies a unir-se a la seva reivindicació per a sensibilitzar sobre el problema que suposa que només els deixin jugar amb la meitat de la població infantil i conscienciar que "jugar no té gènere".

"Nosaltres, encara que siguem de plàstic o de peluix, també tenim el nostre cor. Ha arribat el moment de dir prou, de reivindicar el nostre dret a jugar amb el 100% dels nens i de les nenes, no amb el 50%", expliquen en el videocomunicat.

✊🧸 Los juguetes convocan una #HuelgaDeJuguetes simbólica de una hora para reclamar su derecho a jugar con el 100 % de los niños y niñas, no solo con el 50 %.



L'acció ha començat aquest dijous amb una enganxada de cartells a les ciutats de Madrid, Barcelona i Sevilla i culminarà diumenge que ve amb un acte en el qual es convida que les nenes i els nens, juntament amb les seves joguines, mostrin la seva disconformitat amb els estereotips sexistes.

Aquest esdeveniment se celebrarà diumenge que ve 12 de desembre, d'11 a 12 hores en el Teatre de Titelles del parc del Retiro (Madrid) i culminarà amb un contacontes. Aquesta acció també es podrà secundar de manera en línia a través de les xarxes socials publicant una fotografia amb l'etiqueta #HuelgaDeJuguetes.

Amb aquesta campanya, el Ministeri de Consum vol conscienciar sobre el risc de reproduir rols i estereotips sexistes a la publicitat, en una època com la nadalenca en la qual augmenten considerablement els anuncis de jocs i joguines.

El ministeri ha recordat que, segons un estudi sobre estereotips i rols de gènere en la publicitat de joguines elaborat per l'Institut de les Dones el 2020, gairebé el 40% d'aquests anuncis mostra a les nenes arquetips relacionats amb la bellesa i les cures, mentre que el 50% dels dirigits a nens es relaciona amb professions com a pilot, policia o militar.

Això repercuteix directament en l'autopercepció dels menors, per la qual cosa Consum recomana triar joguines i jocs lliures de clixés de gènere i optar per regals que, en lloc de limitar el desenvolupament present i futur de nens i nenes, l'ampliïn i estimulin.

"Els estereotips sexistes són perillosos i afecten negativament tant a ells com a elles. El joc és bàsic per a la configuració de la seva personalitat, les seves habilitats i les seves capacitats, per la qual cosa una elecció de les joguines i jocs lliure d'estereotips de gènere és clau per al desenvolupament d'una població que, a través del joc, aprèn a conèixer com és la vida", argumenta el secretari general de Consum i Joc, Rafael Escudero.

En aquest sentit, el ministeri recorda que una joguina sexista és tot aquella que té una versió diferenciada per a cada sexe i que, per tant, no es presenta com a apte tant per a nens com per a nenes. Aquesta campanya se suma a les accions que el Ministeri de Consum ve desenvolupant tant amb la indústria fabricadora de joguines a Espanya com amb el sector de la distribució per a avançar en l'eliminació dels estereotips de gènere en la publicitat de joguines i jocs".