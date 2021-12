Les noves tecnologies permeten dissenyar aparences de veritat amb versemblança. Són les noves fal·làcies que Ricard Gresa analitza a «Viejas y nuevas falacias»

Un llibre en castellà! No tem que els pares d’alumnes l’amenacin?

El castellà també és un idioma de Catalunya. Jo sóc bilingüe. Si hagués escrit un llibre biogràfic, ho hauria fet en català, que és com ens parlàvem a casa. Em preocupa més la qualitat del que diem o escrivim, que la llengua que utilitzem. En català es poden dir i escriure ximpleries igual que en qualsevol altra llengua. Els que amenacen no fan cap favor al català, al contrari: el fan antipàtic.

Amb les noves tecnologies, la veritat ha deixat d’existir?

No. Però ha deixat de ser tan rellevant com era. Han facilitat veritats a mida i cadascú pot trobar la seva, la que més els complagui. Qualsevol pot trobar a YouTube el vídeo que presenti les coses al seu gust i denunciar els altres vídeos que no li agraden. És el self service dut a la màxima expressió. Sovint la veritat és desagradable o dolorosa, i fins i tot increïble.

A la gent ja no li interessa la veritat, sinó que li confirmin el que pensa?

Ha estat sempre així, però ens mancava l’explicació científica: els biaixos. Bona part del nostre comportament quotidià està basat en l’autoengany. Els biaixos són fal·làcies què sucumbim sense ajut de ningú, de motu propi.

Discrepar està mal vist?

Està mal vist pels insegurs i els dictadors. Discrepar és una cosa meravellosa. Una discrepància argumentada és un tresor. Com podríem aprendre si no? La discrepància és un estímul per pensar.

Catalunya viu en una fal·làcia?

Des de fa temps. Moltes fal·làcies, de tan repetides han calat com si fossin veritat. És cosa estudiada: «veritat il·lusòria per repetició». Goebbels intuïtivament ja ho sabia i en va abusar. La història de Catalunya en què creuen massa independentistes és en bona part inventada.

Què és el procés?

Una fal·làcia com una casa. Ens volien vendre una independència exprés, com les ofertes de supermercat: ràpida, barata, tot avantatges. «A tocar», ens deien. Ara l’eventual independència està més lluny que mai, i a més hem dilapidat el prestigi que teníem a Espanya i a Europa.

Quina fal·làcia destaca de les que ha llegit darrerament?

Les relacionades amb el Procés i la pandèmia. Que Bosé digui que la pandèmia és una conspiració i no aporti proves és inexcusable, és el que feia Trump. Que un diari independentista titulés «la Guàrdia Civil assalta la conselleria d’Economia», en lloc de «S’hi està produint un registre per ordre judicial», és una fal·làcia perillosa. També ho és qualificar Sánchez d’«okupa del Gobierno» com va dir Casado. Presenten realitats esbiaixades.

Per què som tan fàcils d’enganyar? És que som ximples?

No som ximples, som sentimentals, sucumbim a les emocions. En termes evolutius fa molt poc que som racionals, i la nostra ment emocional és molt més antiga i encara predomina i actua en automàtic. L’intel·ligent requereix un raonament crític voluntari, no és automàtic.

Les xarxes serveixen per a pescar idiotes?

D’idiotes hi ha tants, que no cal fer res per pescar-los, te’ls trobes. Si sembla que a les xarxes n’hi ha més, és perquè el peatge per exhibir l’estupidesa és molt baix. En qualsevol bar hi ha la mateixa proporció d’estúpids que a les xarxes, també en els àmbits acadèmics, però a les xarxes pots exhibir l’estupidesa sense pagar cap consumició ni tenir títols acadèmics.