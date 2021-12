Des de fa uns anys, cada vegada som més conscients que el canvi climàtic és una realitat. L'augment de la temperatura o la pujada del nivell del mar en són alguns exemples. Tot i així, podem fer-hi front a través d'accions diàries. Es tracta de petits passos com reduir, reciclar o reutilitzar, però podem fer alguna cosa més? Hi ha una solució a escala global capaç de posar fre al canvi climàtic? La resposta és sí. La solució és allà dalt i molt més a prop del que creus: el sol. Perquè, encara que estigui a gairebé 9 bilions i mig de quilòmetres, la seva energia és neta i infinita.

Aquest any que està a punt d'acabar ens ha fet ser més conscients que mai que frenar el canvi climàtic és possible i és a les nostres mans. I no som els únics que ho pensem. La tendència és global. I la solució és a l'abast de tothom.

Quins països es preocupen més pel canvi climàtic?

Actualment, l'energia solar fotovoltaica és l’aposta més important per a la sostenibilitat del planeta. És inesgotable, accessible, no emet gasos d'efecte hivernacle i la seva rendibilitat és cada vegada més gran, gràcies a la producció massiva i a les noves regulacions que busquen democratitzar i estendre aquesta opció energètica per tot el planeta.

A Islàndia, més del 80% de les llars es proveeixen amb energia renovable. Les condicions geològiques de l'illa proporcionen una gran quantitat de recursos geotèrmics i hidroelèctrics que permeten als habitants aprofitar aquestes fonts renovables pròpies per satisfer les necessitats de consum domèstic. Tot un exemple a seguir, el d'un país que fins al començament del 1970 s'abastia fonamentalment amb combustibles fòssils. Avui dia, però, les centrals hidroelèctriques i la geotèrmia abasteixen gran part de la demanda energètica d'Islàndia.

Austràlia ha aconseguit gairebé 1 kW d’energia solar per càpita després de la seva aposta massiva per la instal·lació de plaques solars. En tan sols un any, el país austral ha instal·lat panells fotovoltaics en més de 370.000 llars i empreses i actualment més del 31% de les llars australianes tenen plaques solars a la teulada.

Costa Rica té energia renovable garantida per als propers 15 anys. La hidroelèctrica, la geotèrmia i l'eòlica són les principals energies presents en la generació del Sistema Elèctric Nacional (SEN) del país caribeny. Costa Rica amb prou feines depèn de recursos fòssils i l'autoproveïment a partir de fonts pròpies, sumat a la diversitat de fonts d'energia i baixos costos de producció, permeten als costa-riquenys tenir garantida una producció renovable fins, com a mínim, el 2035.

Suècia, Dinamarca i Noruega lideren el rànquing sobre transició energètica global. Aquest darrer és un dels estats més sostenibles del món i exporta grans quantitats d'electricitat a territoris veïns. Escandinàvia compta amb un reeixit model energètic propi, basat en les energies netes, la mobilitat elèctrica i el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible.

Les plaques solars d´Espanya lideraran la revolució contra el canvi climàtic

I al mig de tot això, on queda Espanya i què fa per aconseguir un món més verd? Sabies que, avui dia, Brussel·les, amb poc més de 180.000 habitants, té instal·lades més plaques solars que tot Espanya?

Actualment, el nostre país se situa al novè lloc del món en potència renovable instal·lada, però ho tenim tot a favor per continuar pujant posicions a la llista. Un clima ideal amb més de 1.700 hores de sol a l'any, terrenys, accés a la xarxa, tecnologia… I el més important: la solidaritat i l'activisme de la gent.

No ens conformem a deixar que les coses les arreglin els altres i hi ha moltes coses a nivell individual que podem fer per millorar el planeta. Per exemple, unir-nos a La Revolució de les Teulades i instal·lar plaques solars a la teulada, des del sofà de casa.

A més, ho pots fer sense avançar ni un sol euro gràcies a les subvencions Next Generation de la Unió Europea i els diferents canvis legislatius que estan aplicant les comunitats autònomes, per la qual cosa convertir la teulada en una teulada verda és molt més fàcil del que potser havies imaginat. Holaluz, a través de La Revolució de les Teulades, vol convertir el màxim de teulades en energia 100% verda per al nombre més gran possible de persones a Espanya.

I com podem produir més energia solar a Espanya? Molt fàcil, canviant el model energètic actual cap a un model que fomenti la generació d'energia d'origen renovable. Així, com més energia generem gràcies a les plaques solars que tenim a les teulades, menys dependrem d'altres energies i, per tant, més barata i neta serà la que utilitzem. D'aquesta manera, i complint els Objectius 7 i 13 de Desenvolupament Sostenible marcats per l'ONU, serà possible garantir l'accés a una energia assequible, segura i sostenible i adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

Pot semblar difícil, però en realitat es tracta d'una cosa tan senzilla com pujar a la teulada i recollir tota aquesta llum de què ja disposem. I és que sabíeu que a Espanya disposem d'aproximadament 1.7000 hores de sol a l'any fàcilment convertibles en energia verda? Holaluz aspira a transformar en energia neta els 10 milions de teulades que encara segueixen lliures a Espanya i aconseguir que la producció d'energia renovable al nostre país arribi al 81%. Com? A través d'atenció personalitzada, total flexibilitat i buscant sempre l’impacte positiu més gran per al planeta i els seus clients.

Tal com ens han demostrat altres països, lluitar contra el canvi climàtic és possible i mai no ha estat tan fàcil com fer-ho amb La Revolució De les Teulades. T'imagines que col·loquem Espanya al capdamunt de la llista de països que lluiten contra el canvi climàtic? Si vols conèixer més sobre com unir la teva teulada a la Revolució, et convidem a visitar la seva pàgina web i a conèixer com pots formar part del canvi amb només una trucada.