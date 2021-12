A punt de fer 90 anys, Josep Pujolràs, de La Cellera de Ter, va començar el 1949 a fer d‘operador de cinema, durant més de trenta anys. A fer d’actor aficionat va començar amb set anys, el 1939, i va continuar als Pastorets fins passats els 70

Va néixer quan Fritz Lang acabava d’estrenar «M». Des d’aleshores ha canviat més el cinema o el món?

Tot plegat ha canviat. Collons, si ha canviat.

Recomani’m una pel·lícula, Josep.

Uuui, n’hi ha tantes. Miri, aquella de la mainada que canta «Sonrisas y lágrimas». És alegre, optimista.

Deu haver vist «Cinema Paradiso».

I tant. Jo feia el mateix que aquell, la meva història és molt semblant. Tenia 17 anys i un dia estava a fora del cinema, i el que portava la cinta del cinema de Bonmatí, que anava tard, arriba amb la moto i em diu «nano, porta aquest bombo a la cabina, que l’estan esperant». Vaig entrar a la cabina, vaig donar la cinta... i em vaig quedar allà tota la tarda. En acabar la sessió, l’operari em va dir si m’havia agradat. «És interessant», vaig respondre. I em va convidar a tornar el diumenge següent.

Així neix una afició.

Vaig començar a fixar-me com empalmava cintes, com les canviava... I així cada diumenge, fins que em va encarregar d’empalmar alguna cinta. Més tard em va ensenyar a enfocar... Ho vaig anar aprenent tot. Fins que aquell home volia viatjar a l’Argentina i em va dir si seria capaç de substituir-lo. Li vaig dir que em deixés sol un diumenge. Ho va fer i en acabar em va dir: «Ja puc anar a Argentina».

Va arribar a estimar la cabina, com l’Alfredo de «Cinema Paradiso»?

I tant. Fins i tot, des d’allà alt, parlava amb la gent del públic: «Prepareu-vos, que estem a punt de començar!».

Mentrestant feia altres feines?

Treballava al camp de la família. El diumenge a la nit ja preparava la cinta de l’altre dissabte, perquè fins a l’hora de tirar la pel·lícula estaria treballant al camp. Tenia el temps just.

I sempre treballant sol.

Un dia va venir a ajudar-me el cunyat de l’amo del cine. Ho volia fer tot molt de pressa. Jo només mirava i li deia que anés més a poc a poc. Recordo que era «Simbad el marino». I en color, que era una cosa raríssima! Mecagumlòstia! Se li va enrotllar la cinta, es va posar nerviós, i amb el focus es va encendre la cinta. Eren molt inflamables, es van encendre totes les cintes, va explotar una làmpada de mercuri... vam haver de marxar cames ajudeu-me. Va acabar tot incendiat.

Bonica ajuda li va prestar, el cunyat.

Anys després, em van dir de posar-me un ajudant, i vaig contestar que si me’l posaven, jo plegava. I vaig plegar.

La seva fama anava més enllà d’aquests pobles, tinc entès.

Uns senyors de Barcelona van venir un dia a casa i em van proposar d’anar a tirar cine al Windsor Palace. Algú els hi havia dit que a La Cellera hi havia un home que era amo i senyor de la cabina. Els vaig dir que no. A casa, jo feia falta.

Ara que no ens escolta la seva senyora: quina actriu li agradava?

Com a actriu, la Bette Davis. Ara, per guapa. la Barbara Stanwyck. I la Ingrid Bergman també, al seu temps. Sap que també em vaig dedicar a anar a Barcelona a contractar pel·lícules?

També?

Hi havia productores que, si volies una pel·lícula bona, te n’havies d’endur també vuit de dolentes. Això no m’agradava.

Quan fa que no va al cinema?

És que ja no m’agrada.

Potser tenia raó Norma Desmond a «Sunset Boulevard» quan deia que el cinema s’havia fet petit?

Per mi, sí. Què són tants primers plans? Això no és cinema, home! I abans hi havia artistes. Artistes! Ara no, ara a un model ja el fan actor o actriu.

Deixi’m acabar amb «Cinema Paradiso». Diu l’Alfredo que la vida real és més difícil que a les pel·lícules.

És clar, a les pel·lícules assagen i a més repeteixen les escenes. A la vida, ni podem assajar ni es repeteix cap escena.

I el teatre?

Ha sigut una gran passió, encara ara en voldria fer. Li podria recitar el monòleg d’en Tomàs, de «Terra Baixa».

Recordo la versió d’Enric Majó.

Bah! Enric Majó? Au va, si ni tan sols era pagès. Com podia fer «Terra Baixa»?