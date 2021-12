La presència de referents i líders femenines a l'esfera pública és un dels factors més determinants perquè les nenes puguin trencar barreres i assolir els seus objectius professionals i personals a l'edat adulta. Per això, Evax®, la marca d'higiene femenina de Procter & Gamble (P&G), juntament amb la fundació Inspiring Girls, han portat a terme una col·laboració amb l'objectiu d'augmentar la visibilitat de models i rols femenins a les diferents professions i fomentar l'autoestima i l'ambició de les nenes en edat escolar, mostrant-los l'àmplia varietat de feines i professions que hi ha.

Francisco Montoro, director sènior de la categoria de Cura Femení i del Nadó de P&G a Espanya i Portugal, ha destacat: “A P&G, a través de les nostres marques, promovem iniciatives que generen un impacte positiu a la nostra comunitat amb socis que ens ajuden a accelerar aquests projectes. Estem orgullosos de poder contribuir a fer que les més joves puguin aconseguir allò que es proposin sense límits i complir els seus somnis”.

Històries que inspiren les joves de la casa

En aquest context, s'ha presentat la IIª edició d'Inspiring Stories by Evax, un llibre il·lustrat que recull set històries de dones increïbles per inspirar les joves a un futur sense límits. El llibre narra la vida de set dones diferents, dispars i grans professionals amb un nexe comú: la valentia i l'afany que han demostrat des de nenes per assolir els seus objectius sense importar les barreres que han trobat al seu pas.

Entre elles, podem descobrir el relat sobre Noa Campos, professional d'eSports i una de les veus més distingides de l'esport electrònic a Espanya; o el de Sabrina Vega, escaquista guardonada recentment amb el premi Reina Sofía, set vegades campiona d'Espanya i subcampiona d'Europa. A més, el llibre recull també les experiències de Sara García, la primera dona espanyola a córrer el Ral·li Dakar amb motocicleta; Lucía Martiño, surfista dues vegades campiona d'Espanya Absoluta; Nerea Alberdi, violinista, compositora, orquestradora i arranjador el treball del qual, fonamentalment, és en el camp del cinema; Sara Cantalapiedra, bombera al parc d'Algesires, i Nerea Luis, enginyera i doctora cum laude en Intel·ligència Artificial per la Universitat Carlos III de Madrid. A les seves pàgines, les protagonistes expliquen les seves pròpies històries personals per impulsar les més petites a complir els seus somnis sense por i servir de referència a les generacions futures. Podeu descobrir la vida d'aquestes set dones inspiradores aquí.

21+1 accions per construir un futur en positiu

Moltes altres dones han volgut donar suport a aquest projecte, dones inspiradores que, gràcies al seu esforç, entrega i passió, han trencat cànons a les seves professions i han aconseguit ser referents en mons amb escassa representació femenina. Un projecte que, a més, forma part de Lead with love, la campanya global de sostenibilitat de P&G, a través de la qual la companyia ha dut a terme 21 projectes a Espanya (2.021 a nivell mundial) centrant-se en els principals desafiaments de la societat i impactant de forma positiva a les vides de més de 360.000 persones. A més, P&G i les seves marques han finalitzat l'any amb la seva iniciativa número 22 per ajudar els ciutadans de La Palma afectats per l'erupció volcànica de la Cimera Vella.

Vanessa Prats, vicepresidenta i directora general de P&G a Espanya i Portugal, ha mostrat la seva satisfacció pels objectius assolits i per l'impacte positiu generat per la companyia durant tot l'any: “Sabíem que el 2021 seria un any ple de grans desafiaments per a la ciutadania, les empreses i el conjunt de la societat. Com a companyia present en milions de llars a Espanya, vam voler multiplicar els nostres esforços i posar la nostra capacitat transformadora a disposició del bé comú, amb projectes concrets que milloressin la vida no només dels nostres consumidors, sinó també a nivell global”.

Totes les iniciatives es basen en els tres pilars fonamentals d'acció de la Companyia: Impacte a la Comunitat, Igualtat i Inclusió i Sostenibilitat Mediambiental.