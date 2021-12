El fàrmac Evusheld, d'AstraZeneca, una combinació d'anticossos d'acció prolongada per a la prevenció de la Covid-19, conserva l'activitat de neutralització contra la variant òmicron, segons les noves dades d'estudis duts a terme per la Universitat d'Oxford, al Regne Unit, i la de Washington, als Estats Units.

Les dades s'han obtingut de proves de laboratori utilitzant virus reals aïllats de les persones que van contreure la variant òmicron. Amb aquests resultats queda demostrada l'efectivitat d'Evusheld contra la nova variant de la Covid-19, que s'està convertint en la majoritària entre els nous contagis. Fins al moment, aquest fàrmac d'AstraZeneca, juntament amb un altre de GSK, són els dos únics aprovats que han demostrat efectivitat en estudis contra la variant òmicron.

Evusheld, a més, també s'ha demostrat que conserva l'activitat contra totes les variants de la Covid-19 existents fins ara. Aquest fàrmac va ser dissenyat per evadir la resistència potencial enfront de l'aparició de noves variants del coronavirus, gràcies a la combinació de dos anticossos particularment potents amb accions diferents i complementàries contra el virus.

Ja ha rebut l'autorització d'ús d'emergència als Estats Units per a la prevenció enfront del virus en persones amb compromís immunològic que no poden generar una adequada resposta immune a la vacuna Covid-19.

Les dades reflectides en tres estudis independents atorguen la confiança a Evusheld per evitar la malaltia en persones amb problemes d'immunitat. Es considera que al voltant del 2% de la població mundial té un major risc d'una resposta inadequada a les vacunes aprovades per prevenir la Covid-19, per als qui és summament important que existeixin fàrmacs com Evusheld per evitar que contreguin la malaltia, que suposa un major perill per aquesta mena de persones.