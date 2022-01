Prensa Ibérica ha nomenat directora d'El Periódico de España a la periodista Gemma Robles en substitució de Fernando Garea, a qui el grup agraeix la tasca que ha desenvolupat en el llançament del projecte.

Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid i especialista en informació política, Robles ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria professional a El Periódico, al qual es va incorporar el 2007 i en el qual, quatre anys després, el 2011, va ser nomenada delegada de la Direcció a Madrid. Des de setembre de 2019 és, a més, directora adjunta.

Abans d'incorporar-se a El Periódico, va passar per les seccions d'economia i política d'Onda Cero i va treballar per a l'agència Europa Press.

Gemma Robles porta més de 20 anys dedicada a l'actualitat política, seguint la informació de diferents partits i com a corresponsal política cobrint la informació del Govern i l'activitat exterior de Presidència del Govern.

“Dirigir ara El Periódico de España és un honor, però també un desafiament ingent. Amb humilitat i il·lusió per coordinar un magnífic equip de periodistes, accepto el repte professional de fer del diari un referent imprescindible de la premsa espanyola”, assegura.

La periodista madrilenya, que actualment participa com a analista en programes de TVE, La Sexta, Onda Madrid i TV3, havent passat també per RNE, Cuatro i Telemadrid, destaca que “El Periódico de España ja s'ha obert camí empès per la força dels 1.200 periodistes de Prensa Ibérica” i agraeix la confiança que rep “en una nova etapa en la qual -ja ho anticipo- s'estrenyeran encara més els llaços amb la resta de diaris del grup i el treball en xarxa de més d'una vintena de redaccions”. “Amb aquest potencial de recursos aspirem a arribar on uns altres no arriben i explicar el que uns altres no expliquen”, conclou.