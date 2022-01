Nova etapa a ‘El Periódico de España’. Aquest matí ha tingut lloc a la redacció d’‘El Periódico de España’ l’acte de presa de possessió com a directora de la periodista Gemma Robles, amb la presència del president de Prensa Ibérica, Javier Moll, i la cúpula directiva del grup.

Gemma Robles ha destacat, en la seva intervenció, que «aquesta redacció ja ha demostrat, en només tres mesos, la seva capacitat per posar en marxa un diari amb una potencialitat enorme tant en web com en paper» i ha mostrat el seu reconeixement cap a «l’esforç i el treball» desenvolupat al capdavant del diari per Fernando Garea en la fase de llançament.

La nova directora assegura que «s’obre una altra etapa» en què es pretén aprofundir en la col·laboració de les redaccions d’‘El Periódico de España’, la delegació a Madrid d’‘El Periódico’ i la redacció central de tot el grup. «Són tres redaccions que es coordinaran com un sol equip compartint un projecte editorial que és el de Prensa Ibérica», ha assenyalat.

«Volem col·locar el nostre diari entre els més grans i influents fent el que sabem: periodisme. I ho farem amb afany en aconseguir l’excel·lència», ha remarcat.

El president de Prensa Ibérica, Javier Moll havia fet abans èmfasi en aquesta mateixa idea: «La nostra meta és ser els millors. És una tasca cap a l’excel·lència que no acaba mai».

«La il·lusió pel projecte continua intacta. Aquest acte marca un punt d’inflexió, després del llançament, cap a la consolidació i la consecució dels objectius que ens havíem proposat, que continuen sent els mateixos», ha dit Javier Moll.

Després d’agrair a la redacció i al director sortint l’esforç realitzat, Moll ha recordat que «Prensa Ibérica va crear ‘El Periódico de España’ com la consolidació de la suma de veus i que la capçalera està avalada pels més de 1.200 periodistes» que treballen en la xarxa de mitjans del grup des d’un plantejament informatiu bidireccional. «‘El Periódico de España’ enriqueix els nostres diaris locals, i els diaris locals tenen com a aparador i veu a ‘El Periódico de España’», ha dit.

En pla editorial, Gemma Robles ha indicat que la capçalera «té posada la proa a ser un diari de l’Espanya plural, en què les seves veus sumen i s’aplaudeix la capacitat de trobar consensos. Som un diari de progrés», ha conclòs.

Especialista en informació política

Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid i especialista en informació política, Robles ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria professional a El Periódico, al qual es va incorporar el 2007 i en el qual, quatre anys després, el 2011, va ser nomenada delegada de la Direcció a Madrid. Des del setembre del 2019 és a més directora adjunta.

Abans d’incorporar-se a El Periódico, va passar per les seccions d’economia i política d’Onda Cero i va treballar per a l’agència Europa Press.

Fa més de 20 anys que Gemma Robles està dedicada a l’actualitat política, seguint la informació de diferents partits i com a corresponsal política cobrint la informació del Govern i l’activitat exterior de Presidència del Govern.

La periodista madrilenya participa actualment com a analista en programes de TVE, La Sexta, Onda Madrid i TV-3.