El gas renovable (RNG, per les seves sigles en anglès) és un combustible equivalent a l’actual gas natural, és a dir, es pot utilitzar per a llars, indústries, mobilitat… però obtingut de recursos renovables com ara biomassa o residus orgànics i per tant, és neutre en emissions de CO2.

Els últims anys, a Catalunya ha augmentat el desenvolupament i la producció d’aquesta font d’energia provinent d’un recurs orgànic a causa dels diferents avantatges que genera per a la regió. En primer lloc, el gas renovable, al ser neutre en emissions de CO2, és una energia que contribueix a la lluita contra el canvi climàtic i a més resol el problema mediambiental de les emissions contaminants associades a la gestió de residus, el gas generat de les quals s’alliberava fins al moment a l’atmosfera. La seva producció a partir de residus orgànics també forma part de l’anomenada “economia circular” ja que és una gestió eficient i valorització dels residus d’origen urbà, d’explotacions agrícoles o ramaderes o d’estacions depuradores d’aigües residuals, que crea models d’economia circular on el productor dels residus també es veu beneficiat. Així mateix, el progressiu desenvolupament d’aquest combustible possibilita a Catalunya produir, distribuir i consumir gas autòcton, desenvolupant així l’economia local, i contribuint a la cohesió territorial en zones amb reptes demogràfics. Aprofitament de la xarxa existent Segons els experts, el més difícil per a la implementació del gas renovable a Catalunya ja està fet perquè aquest combustible utilitza la xarxa de distribució de gas natural existent, minimitzant així la inversió necessària per adoptar el gas renovable per a la injecció i consum. A Catalunya existeixen més de 18.500 quilòmetres de xarxes de transport i distribució de gas, propietat de Nedgia Catalunya, que permeten portar el gas a gairebé 2,2 milions de punts de subministrament en 381 localitats. De fet, és la comunitat autònoma on Nedgia compta amb més punts de subministrament i també la primera zona on es va iniciar el subministrament de gas natural dins de la Península Ibèrica ja fa 50 anys. Aquesta empresa té una xarxa àmpliament desenvolupada a tot el territori català que es troba molt a prop de les principals àrees potencialment generadores de gas renovable (granges de purins i estacions depuradores d’aigües residuals), cosa que el fa altament atractiu per a l’aprofitament d’aquesta energia. El juny passat Nedgia Catalunya, filial distribuïdora de gas a Espanya del grup Naturgy, va marcar una fita històrica en la transició energètica a Espanya amb la primera injecció de gas renovable procedent d’un abocador a la xarxa de distribució de gas, reafirmant així la seva aposta per la transició energètica i situant-se en l’avantguarda en innovació per desenvolupar aquest nou vector energètic i contribuir de forma significativa a la descarbonització del sistema energètic del país. A Catalunya existeixen més de 18.500 km de xarxes de transport i distribució de gas, propietat de Nedgia Catalunya, que permeten portar gas a gairebé 2,2 milions de punts de subministrament en 381 localitats. La planta de gas renovable, situada al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) al costat de l’abocador de residus Elena, va representar en total una inversió de 2,2 milions d’euros. Produirà 12 GWh/any de biometà, cosa que equival al consum anual de 3.200 llars, i evitarà l’emissió a l’atmosfera de 2.400 tones de CO2/any, una quantitat equivalent a plantar uns 5.000 arbres. Part del gas que s’injecta a la xarxa s’utilitzarà per ser subministrat com a combustible a vehicles a les estacions del grup Naturgy, ja que és una alternativa totalment viable per a la mobilitat sostenible. Aquest tipus de projectes de gas renovable són comuns en les economies més avançades d’Europa i ubiquen Nedgia Catalunya a l’avantguarda en innovació per poder desenvolupar aquest vector de creixement i descarbonització. A més, aconsegueixen millorar el desenvolupament del gas renovable i la seva comercialització, ja que permeten provar diferents models de relació amb els agents implicats. S’ha de destacar la capacitat de la companyia per portar a terme aquest tipus de projectes gràcies a la fortalesa de la seva xarxa de distribució, la qual està preparada per poder distribuir gasos renovables gràcies a les inversions realitzades els últims anys, la infraestructura gasista existent a Espanya i la seva contribució a la seguretat del subministrament.