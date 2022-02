La Miriam estava prenent una copa en un bar del centre de Madrid quan es va començar a trobar indisposada: la seva ment es va desconnectar sobtadament i el següent que recorda és despertar en un hospital. La jove va ser víctima d'una submissió química: algú va abocar una substància a la seva beguda per drogar-la, una pràctica en auge que s'utilitza per sotmetre la voluntat de les dones i agredir-les sexualment i que ja condiciona la llibertat de les noies més joves.

"Em sentia molt malament, em sentia culpable. No deixava de preguntar-me què havia fet malament, en quin moment no havia pres atenció. Dono gràcies perquè la meva amiga estigués en tot moment amb mi, que no em deixés sola i que així no em passés res més. No recordo res des que vaig començar a sentir-me malament fins que em vaig aixecar a l'hospital. Una persona va decidir jugar a la sort i m'ha tocat a mi, però li pot passar a qualsevol i et foten la nit i et foten la vida", explica la Miriam a El Periódico de Espanya, del mateix grup editorial de Diari de Girona.

Aquesta jove de 28 anys sent frustració, ràbia i pena pel que li va passar i el que més li frustra és "tenir en negre tota" l'amnèsia. "He pensat en mil hipòtesis, si va ser el cambrer o gent que hi havia recolzada a la barra darrere de nosaltres, però estic jutjant sense saber", reconeix la Miriam, i per aquest motiu no va denunciar.

Quan la noia va començar a trobar-se malament, va sortir al carrer al costat de la seva amiga i després es va desplomar. La Policia i el Samur auxiliar-la i la van traslladar a un centre hospitalari, on va despertar envoltada de cables i sense records d'allò que va viure aquell dia.

Des de llavors han passat gairebé quatre mesos i la Miriam no ha tornat a sortir de festa per por. Una por que s'estén entre les noies joves, que temen que les droguin per abusar sexualment d'elles i les obliga a estar alerta i a desenvolupar mecanismes de defensa per evitar-ho. La llibertat sexual de les dones, limitada de nou per una amenaça invisible, però molt present, de ser agredides.

Aquest dijous, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, es reuneix amb una dona septuagenària que va patir abús sexual després de ser drogada i que ha recaptat més de 124.000 signatures per a la posada en marxa d'un protocol específic que permeti a sanitaris, policies i jutges actuar de manera precisa davant aquests casos i acabar amb la impunitat dels agressors.

"La submissió química és una de les fórmules que utilitzen els agressors sexuals per poder agredir amb impunitat i sense el consentiment i la voluntat de les víctimes", destaquen des del Ministeri d'Igualtat, que reconeix els "efectes devastadors" que aquest delicte té sobre les dones.

La futura llei de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda com a llei del només sí és sí, inclourà com a agreujant dels delictes sexuals aquesta anul·lació de la voluntat de la víctima mitjançant l'administració de fàrmacs, drogues o "qualsevol altra substància natural o química idònia a aquest efecte".

Una llibertat condicionada

"He tingut diversos casos a prop, a diverses amigues de la meva cosina els van servir una copa en una discoteca i no es recorden de res més. També conec un altre cas d'una noia que es va oblidar un moment de la seva copa i després van abusar sexualment d'ella. La por està i creix perquè els casos cada vegada estan més a prop. No ha arribat a frenar-me a l'hora d'anar a una festa, però sí que em fa anar amb compte", confessa la Sofía, una adolescent de 14 anys.

Generació rere generació, la violència sexual contra les dones troba la manera de coartar la llibertat i el plaer, de dificultar el gaudi ple amb el missatge que qualsevol dona pot patir una agressió.

Des de petites, l'amenaça del risc s'interioritza. La jove Sofía, que comença a sortir amb les seves amigues de festa, ja té una sèrie de mecanismes de protecció enfront de la submissió química i la violència sexual: sempre van en grup, tapen el got, s'acompanyen en tornar a casa, utilitzen la geolocalització per saber on estan en tot moment...

"Em genera ràbia"

"Ens intentem cuidar les unes a les altres i anar amb compte amb la gent. Em genera ràbia perquè això no els passa als nois. És igual que això de no tornar soles a casa, als nois això no se'ls diu", critica.

A la Julia, de 19 anys i estudiant de doble grau de Pedagogia i Educació Infantil de la Complutense, també li fa "moltíssima ràbia" aquesta realitat: "És un moment en el qual vols sortir a passar-t'ho bé i has d'estar pendent d'altres coses, així et destrossen una miqueta la nit", denúncia.

La Paula té 18 anys i estudia Farmàcia a la Universitat Complutense. Tot i que no coneix cap cas de submissió química, ella i les seves amigues la tenen "molt present" quan surten i mai es queden soles, no perden de vista les seves copes -que acostumen a tapar amb el palmell de la mà- i, "per si de cas", ni tan sols tornen soles a casa en taxi.

El fet que el seu grup sigui mixt els dona tranquil·litat, reconeix, perquè la presència de nois dissuadeix a estranys d'acostar-se de manera indesitjada.

*La Macarena (21 anys, estudiant a l'estranger) sí que coneix més d'un cas de submissió química en el seu entorn pròxim, encara que precisa que "per sort" l'única conseqüència que van patir les noies en ser drogades va ser no recordar-se d'aquella nit; no van ser víctimes d'una agressió sexual.

"En un ambient de festa s'està sempre alerta. Anem amb compte, mai perdem la copa de vista, no deixem que cap de nosaltres estigui sola i no acceptem begudes de ningú", indica la jove, qui, no obstant això, afegeix que ella i les seves amigues no deixen que la por s'apoderi d'elles i els impedeixi gaudir del seu temps amb els seus amics.

L'alcohol, la substància més usada per anul·lar la voluntat

Són diverses les substàncies utilitzades per anul·lar la voluntat, però la més comuna és l'alcohol (en set de cada deu casos), subratlla l'expert en toxicologia i mèdic internista a l'Hospital General de València Benjamín Climent. Després, tranquil·litzants -que se solen barrejar amb l'alcohol-, GHB -o èxtasi líquid, una substància anestèsica que es fa servir com a "euforitzant en dosis baixetes" però que en dosis elevades deixa "en fora de joc", inconscient. Finalment, tot i que molt infreqüent, figura la coneguda com "burundanga". Les dues últimes no es detecten en les anàlisis hospitalàries.

El doctor Climent afirma que l'objectiu de la submissió química és "modificar la consciència, la capacitat de judici i vigilància per reduir la capacitat de resistència davant una agressió" i que es tracta d'una pràctica en auge. Segons un estudi prospectiu de la ciutat de Barcelona, en el 30,7% dels casos d'agressió sexual estaven involucrades substàncies psicoactives.

Els agressors busquen que la víctima vegi minvat el seu nivell de consciència i estigui desorientada, també efectes clínics com les al·lucinacions, l'amnèsia, la confusió, la desinhibició i les conductes automàtiques.

Aquestes substàncies són fàcils d'obtenir, inodores i insípides, solubles en líquids, eficaces en dosis baixes i d'acció ràpida.

Segons Climent, la víctima de la submissió química sol trigar una mitjana de 20 hores a acudir als serveis sanitaris "bé per vergonya, bé per l'efecte de la droga, la qual cosa impossibilita en moltes ocasions realitzar un examen toxicològic eficaç".

Reconeix l'expert que el diagnòstic d'una submissió química és difícil per tres raons: el temps que passa fins que la víctima acudeix a un centre sanitari, la dificultat per a la detecció analítica d'algunes substàncies emprades i el desconeixement per part del personal sanitari. Per això, incideix en què és important disposar de protocols en els serveis d'urgències, formar als professionals i també posar en marxa programes educatius per a adolescents.

Precisament el Ministeri de Justícia aborda aquestes qüestions en el seu recent Protocol d'actuació mèdic-forense davant la violència sexual en els Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses. Preocupades per l'auge d'aquest delicte, les administracions fan passos per a combatre'l.