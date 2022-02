Les xarxes socials són el millor canal per difondre continguts de manera viral i, alhora, es pot arribar a diversos grups socials, entre ells els més petits de la família. 'La Balena Blava' o 'L'Abecedari del diable' no són els únics reptes virals perillosos. El nou "joc" consisteix a desaparèixer durant 48 hores sense donar notícies a ningú del nostre parador.

El repte, anomenat '48 Hour Challenge' en anglès, desafia als menors a desaparèixer durant dos dies sense avisar, ni mantenir cap mena de contacte amb adults durant aquest període de temps. La puntuació dels participants es basa en el nivell d'alarma que provoca la seva desaparició: cada missatge publicat a les xarxes socials sobre la recerca del menor suma punts.

Como las furgonetas blancas que recorren España secuestrando menores.



📢BULO

El último y peligroso reto viral entre los jóvenes: desaparecer 48 horas y que te busque tu familia y la policía.



No tenemos conocimiento de nunguna desaparición de menores que sea por este reto #Bulo pic.twitter.com/OzUlwoHzET — 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐃𝐄𝐒𝐀𝐏𝐀𝐑𝐄𝐂𝐈𝐃𝐎 (@sosdesaparecido) 3 de febrero de 2022

El repte va començar a fer-se molt popular a Irlanda on una jove de 14 anys va desaparèixer juntament amb els seus amics i ningú va saber res d'ells durant 55 hores. La mare, afectada, ha qualificat l'experiència com "una ansietat inenarrable". "Estava terroritzada davant la idea que estiguessin morts o que haguessin patit alguna violació", explicava la mare a 'The Independent'.

El problema d'aquests jocs radica en l'impacte sever que pot tenir en la conducta dels joves que, malgrat les conseqüències, ho consideren com una cosa divertida que no té importància per a la família. "Aquests nois creuen que és divertit. No hi havia ni tan sols una mica de remordiment quan la meva filla va ser localitzada per la policia, i quan els agents la van portar a casa vaig poder veure que s'havien fet selfies dins del cotxe policial. Era aterridor i la meva nena, que té 14 anys, no sembla entendre-ho", relata la mare d'una petita que, finalment, va aparèixer.

Aquest és un nou exemple de com les modes i reptes virals poden arribar a ser perillosos.