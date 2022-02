Per als més joves sonarà només a escenes de pel·lícula antiga, però la rutina d’anar a la botiga de queviures, al celler o a la lleteria a omplir la garrafa de l’oli i del vi, o a buscar la llet fresca amb la lletera formava part del dia a dia de les llars espanyoles. Era la llei de l’economia circular, quan encara no se’n parlava en aquests termes. Després, a la dècada dels 80, van començar a proliferar les llaunes d’alumini, les bosses i ampolles de plàstic, el nou Tetra Brik... I amb la modernitat va arribar el canvi de costums i allò d’anar a la botiga a tornar els cascos a canvi d’unes quantes pessetes va quedar obsolet. La comoditat va guanyar la partida i la circularitat es va tornar lineal: produir, utilitzar i llençar.

Aquell boom de la cultura de l’un sol ús ha arribat fins als nostres dies i ha desembocat en un dels problemes més greus que pateix el planeta en l’actualitat: el dels residus. Cada any es produeixen al món 500 mil milions d’ampolles de plàstic. A Espanya, el 50% va a parar als contenidors, la resta acaba a la naturalesa, en cunetes, rius, platges i oceans… La situació mediambiental exigeix passar a l’acció i promoure un canvi i algunes empreses estan prenent la iniciativa, com Vichy Catalan, que ha apostat per revaloritzar els envasos retornables i tornar a aquells orígens de tornar les ampolles usades per reutilitzar-les una vegada i una altra. Comprant l’aigua a la seva botiga en línia (latiendavichy.com), les seves ampolles reutilitzables arriben directament a les portes de les cases.

¿Per què és millor l’envàs retornable?

El sistema de compra és molt senzill i còmode. Només s’ha de visitar la seva botiga en línia per elegir la varietat d’aigua amb gas en ampolles reutilitzables d’1 litre, 0,5 litres i 0,25 litres, marcades amb una triple E: Economia, Ecologia i Excel·lència. El consumidor elegeix els seus productes en format retornable i el repartidor a domicili entrega les noves ampolles, recull les buides i descompta del preu total de la comanda el dipòsit pel preu de la caixa i les ampolles.

L’aigua en envàs retornable és una forma més ecològica de consum ja que es fomenta la reutilització dels envasos, raó per la qual es generen menys residus. El seu ús permet frenar i contenir el cicle de producció de nous recipients, motiu pel qual es redueix la despesa de recursos i energia per a la fabricació d’una nova ampolla. Així es contribueix també a produir menys gasos d’efecte hivernacle i a reduir la petjada de carboni. A més a més, són en si mateixos envasos més ecològics, ja que el vidre com a matèria primera també és més fàcil de reciclar i menys contaminant que altres materials.

La nova Campanya de vichy catalan: ‘Amb V de Vichy’. “Quan una cosa es genuïna, es fa universal”.

Aquest és el lema de la campanya amb el qual Vichy Catalan està celebrant els seus 140 anys d’història. Tan universal com el gest d’alçar la mà i formar una ve amb els dits per demanar una ampolla. Un gest carregat de significat que ha sigut al llarg de la història símbol de victòria i de pau i fins i tot d’amistat o bon rotllo, com demostren actualment milions d’instantànies a les xarxes socials.

És un gest universal, positiu i que transcendeix les generacions. Els mateixos valors que els d’aquesta marca d’aigües, que ha aconseguit convertir-se en un referent per a persones de tot el món de diverses edats i cultures. I així queda reflectit en la campanya –fresca, dinàmica i atrevida– que es pot veure a la televisió i xarxes socials. En l’espot, una nena pregunta al seu pare: “Pare, ¿per què beus Vichy Catalan?”. La resposta és un repàs per diferents situacions en les quals es pot disfrutar de la gamma de begudes de la marca (per recuperar forces en un concert, després d’una caminada per la naturalesa, a l’arribar a la meta en una competició esportiva, recorrent el món de selfie en selfie o passant una estona entre amics). Actituds sempre unides a l’alegria, el benestar i la vida activa i sana. Perquè Vichy Catalan no s’oblida dels seus orígens, el 1881, quan va néixer la Genuïna Vichy Catalan, única per les seves qualitats, el seu sabor i els seus beneficis per a la salut. Però la marca és també innovació. Al llarg dels anys ha anat evolucionant amb els hàbits de consum i ampliant la seva gamma de productes, mantenint sempre el seu segell d’identitat: begudes saludables d’alta qualitat.