La Institució Les Alzines de Girona ha presentat recentment Aude! 25 l’actualització del seu projecte estratègic docent per cinc anys. La personalització, ha estat sempre i continua sent el principi rector de tota l’acció educativa de l’escola. Per aquest motiu, han triat com eslògan per a aquest segon període del projecte: cada alumne és únic!

Des del centre concertat, consideren que l’atenció personalitzada és un dels factors claus d'una educació de qualitat. Des del primer dia s’assigna una tutora o tutor per atendre individualment a cada alumne i a cada família que es reuneix mensualment amb cada alumne i trimestralment amb la família per fixar uns objectius de millora i seguir la seva evolució acadèmica, social i personal. La família té un paper central a l’escola i dediquen un gran esforç a orientar-les en la seva tasca educadora a través de les tutories familiars, reunions grupals, sessions formatives adaptades a les edats dels fills, cursos d’orientació familiar, entre d’altres. Aude! 25 s’articula al voltant de 4 línies estratègiques L'escola de Girona ha desenvolupat un projecte que consta de 4 línies estratègiques enfocades als reptes globals als quals s'enfrontaran els alumnes en el futur. • Lideratge ètic: educació integral, identitat cristiana, fortaleses del caràcter i educació per a la igualtat. • Preparats per al canvi: cultura de pensament i creativitat, avaluació competencial, aprenentatge cooperatiu i per projectes, personalització i inclusió. • Competència global: plurilingüisme, comunicació, STEM, competència digital, art i esport. • Compromís social: Oberts a la comunitat, implicació social, aprenentatge i servei, sostenibilitat i cura del planeta. Programa d’immersió a l’anglès dels 0 als 18 anys A la Institució Les Alzines li donen una gran importància a l’aprenentatge dels idiomes. L’escola ha desenvolupat un programa intensiu d’immersió en anglès. El programa que s’inicia a la Llar d’Infants es va ampliant progressivament fins arribar a P3. A partir d’aquest curs l’exposició de l’anglès a l’aula arriba al 35% i es complementa amb classes de conversa en grups reduïts impartides per auxiliars de conversa natives. L’aposta de l’escola no és només de més hores de llengua anglesa o matèries impartides en anglès -CLIL- sinó d’exposició seguida i natural a l’anglès, al llarg de tota la vida escolar de cada alumne. A Primària, la classe de speaking continua sent fonamental per poder preparar-se bé per a les proves externes que el col·legi ofereix de forma extra-curricular, certificats oficials com: Universitat de Cambrigde (Cambridge ESOL), Oxford Test of English, Escola Oficial d’Idiomes (EOI), etc. Ofereixen, a més, diversos programes d’immersió a diferents nivells o estades a l’estranger, des d’una setmana fins a un trimestre d’escolaritat, programes d’intercanvi amb escoles d’arreu, un Summer Camp, etc. A la secundària els alumnes tenen la possibilitat de cursar el “Diploma Batxillerat Dual Internacional”. Un programa que els prepara per poder obtenir el títol de Batxillerat corresponent EEUU. A més, els alumnes que ho desitgin poden cursar, el Batxillerat Internacional, itinerari curricular reconegut a nivell mundial que ofereix un programa acadèmic i educatiu d’alta qualitat, o si ho prefereixen també poden cursar la materia d’anglès del IB per completar la seva formació en llengua anglesa. “L’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès a Les Alzines és una realitat arrelada profundament a l’escola. D’aquesta manera es garanteix que l’alumnat surt preparat per comunicar-se i viure en un món global", explica Núria Vilà, sotsdirectora de Secundària i Batxillerat. Una gran preparació acadèmica Una escola és molt més que una bona preparació acadèmica, però quan parlem de Batxillerat, no podem deixar de banda els resultats. Al llarg dels darrers cinc anys el 99% de les 270 alumnes que han iniciat el 2n de Batxillerat a Les Alzines han aprovat les PAU. Quatre anys consecutius amb un 100% d’aprovades a les PAU i quinze distincions a l’excel·lència, per una nota mitjana superior al 9, ho avalen. Segons la directora del centre, Esther Latre, a Institució Les Alzines treballen perquè cada alumne arribi a ser una persona íntegra, solidària i un professional competent, capaç de transformar el món en el que vivim. “Volem que els nostres alumnes, a partir de la feina ben feta i l’esforç en equip, desenvolupin tot el seu potencial de manera que puguin escollir amb plena llibertat el seu futur professional”, afirma Latre. Co-Currículum i orientació acadèmica i professional Al Batxillerat, les entrevistes personals amb la tutora o tutor esdevenen un ajut important perquè l’alumne triï amb llibertat i coneixement, d’acord amb les seves aptituds i interessos, l’itinerari de Batxillerat i els estudis superiors posteriors. A més, Les Alzines disposa d’un Co-curriculum programme, una part integral de l’educació que ofereix Institució Les Alzines. Aconseguir que tots els alumnes que comencen el Batxillerat es presentin a les PAU i les aprovin amb nota, que la majoria cursin els estudis que han demanat en primera opció, que acabin el període escolar amb el títol del First o l’Advanced de la Universitat de Cambrigde... són algunes de les avantatges d’estudiar a aquesta escola. Però estudiar a Les Alzines és molt més que un gran expedient acadèmic, és apostar pel creixement personal en valors humans, és tenir present que la formació dels fills no depèn solament de l’escola, sinó de l’educació que reben en tots els seus entorns.