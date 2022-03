Necessites més llum per veure bé aquest text? Allargues el braç per poder llegir-lo perquè tens dificultat per enfocar de prop? Notes picor d'ulls o mal de cap al final del dia? Aquests senyals indiquen que ha arribat el moment de revisar-te la vista, ja que, probablement, tens vista cansada o presbícia, cosa que pots solucionar fàcilment amb unes bones ulleres progressives.

La presbícia o vista cansada és la dificultat per enfocar bé de prop a causa d’un envelliment del cristal·lí i dels músculs ciliars i està causada pel pas del temps. A partir dels 45 anys, es fa cada cop més evident la dificultat per enfocar les lletres o els detalls fins a la visió propera. És inevitable que ens afecti a tots, si bé és més habitual en les persones amb hipermetropia o aquelles que dediquen més temps a llegir o treballar davant de pantalles d'ordinador.

Quan es necessiten ulleres progressives?

Quan aquests símptomes apareixen, el millor és posar-hi remei amb lents progressives, que permeten solucionar els problemes de visió de la presbícia i altres ja presents amb anterioritat com la miopia, la hipermetropia o l'astigmatisme.

Els progressius permeten veure-hi bé de lluny i de prop amb unes soles ulleres. A diferència de les bifocals, les lents progressives passen del camp de visió proper al llunyà de forma gradual, cosa que permet a l'ull mirar a diferents distàncies i anar adaptant-s’hi sense marejos ni sensació d'incomoditat. La part inferior de la lent està graduada per veure-hi de prop, la part central per a una visió intermèdia i la superior per veure-hi de lluny. Aquestes lents aporten una acomodació suau, una transició natural entre la visió de prop i lluny sense canviar d'ulleres i un ampli camp de visió.

“Si ho veus venir, vine a Federópticos”

Amb aquest eslògan, Federópticos, grup de salut visual expert en lents progressives, anima les persones que comencen a desenvolupar presbícia a anar a fer-se un estudi de visió progressiva. Mitjançant una anàlisi exhaustiva de la visió, els professionals poden oferir la millor solució a les necessitats visuals de cada persona i adaptar els progressius més adequats a cada cas.

El grup òptic, que té com a prioritat la cura de la salut visual i el benestar dels seus clients, posa el focus en la prevenció i centra el seu valor en la prestació de serveis optomètrics especialitzats a través d'una àmplia xarxa de centres repartits per tota Espanya.

Avantatges exclusius a Federópticos

Els progressius del grup ofereixen grans avantatges davant d'altres solucions. Les seves lents progressives s'adapten als diferents hàbits de vida i les necessitats de cada usuari i, a més, és possible gaudir d'un camp de visió més ampli i nítid, gràcies a la reducció de les aberracions laterals de les lents.

A qualsevol de les seves òptiques trobaràs una àmplia gamma d'ulleres progressives en tres nivells de preu: Pro, Pro Advance i Pro Select.

Les lents progressives incorporen muntures de marca i dissenys exclusius de Roberto Torretta, Scalpers, Lodi, Coronel Tapiocca, Jorge Vázquez, Lois i Lester. Hi ha diverses fórmules de finançament sense interessos per als progressius de Federòptics. A més, la seva adquisició inclou una assegurança de trencament que cobreix el 70% sobre les ulleres progressives completes (muntura i lents) davant de qualsevol trencament durant dos anys a partir de la data de compra. També garanteix l'adaptació total a les noves lents progressives: si en els tres primers mesos l'usuari no s'adapta adequadament a les lents, podrà sol·licitar un reemplaçament per unes altres fins que estigui completament satisfet.

La nova campanya de progressius es desenvolupa al costat d'Essilor, que manté la proposta Pro Varilux, una promoció especial en què el client s'emporta el segon parell de lents progressives d'alta gamma de regal. Així que ja ho saps, no tens excusa. Si els primers símptomes de presbícia comencen a aparèixer, cuida’t la salut visual. Posa't en mans de Federòptics i ho veuràs tot molt més clar.