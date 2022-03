El Dia Internacional de la Dona és una data de commemoració que ha aconseguit una dimensió global en representar la lluita femenina pels drets de la dona i la igualtat d'oportunitats dins de la societat.

La mobilització feminista d'aquest 2022, a més de lluitar pels drets i la igualtat de totes les dones, es proposa posar fi a la precarietat laboral, defensar la dignitat dels denominats treballs invisibles i denunciar la violència masclista en un escenari marcat per la guerra d'Ucraïna i la Covid.

Al llarg de la història hi ha hagut nombroses dones que han lluitat, amb l'acció i la paraula, per a crear una societat amb igualtat entre els diferents gèneres. Algunes d'elles ens han deixat cites i reflexions feministes que fan un homenatge a la lluita de la dona pels seus drets.

Frases cèlebres feministes

"No recordo haver llegit cap llibre que no parli de la inestabilitat de la dona. Potser perquè van ser escrits per homes." Jane Austen (1775-1817), novel·lista britànica els llibres de la qual són considerats clàssics de la literatura anglesa. En les seves novel·les, Austen es focalitzava en la situació de les dones a principis del segle XIX.

"L'acte més valent és pensar per una mateixa, en veu alta." Coco Chanel (1883-1971), dissenyadora francesa i fundadora de la marca d'alta costura 'Chanel'. Va revolucionar el món de la moda impulsant els pantalons com una peça destinada també a les dones.

"És impossible imaginar una dona dels temps moderns que no aspiri a la llibertat." Clara Campoamor (1888-1972), advocada, escriptora i política espanyola. Va fundar la Unió Republicana Femenina per a impulsar el sufragi femení i defensar la igualtat de la dona.

"Peus, per a què els vull, si tinc ales per a volar." Frida Kahlo (1907-1954), cèlebre pintora mexicana que es va rebel·lar contra els prejudicis sexistes. Kahlo va escriure aquesta cita en el seu diari personal en 1953, un any abans de la seva mort, per a reivindicar la llibertat.

"No es neix dona, s'arriba a ser-ho." Simone de Beauvoir (1908-1986), filòsofa francesa considerada un referent del feminisme pel seu assaig titulat 'El segon sexe', de 1949. En aquest, l'autora aborda com es concep la dona al llarg de la història des de diverses perspectives i conclou que el que s'entén com a dona es tracta d'un producte cultural construït per la societat.

"Les dones no seran iguals fora de la llar mentre els homes no siguin iguals dins d'ell." Gloria Steinem (1934), periodista i escriptora estatunidenca considerada una icona feminista de la seva època. Steinem va ser una de les majors activistes de la considerada "segona ona feminista" dels Estats Units entre 1960 i 1980.

"Dones, no us preocupeu per la vostra aparença. El que et fa diferent o rara és la teva major força." Meryl Streep (1949), actriu estatunidenca nominada 21 vegades als premis Óscar. La veterana de Hollywood, membre de l'organització Equality Now, ha abanderat el feminisme en més d'una ocasió per a reclamar una igualtat real entre gèneres.

"Si m'estimaràs només seguint les teves regles, guarda't el teu amor." Chimamanda Ngozi Adichie (1977), escriptora i dramaturga nigeriana que tracta temes com el feminisme, el sexisme i la problemàtica racial. Autora reconeguda d'obres com 'La flor porpra' i l'assaig 'Tots hauríem de ser feministes', una adaptació de la seva famosa xerrada TED sobre el feminisme en la societat del segle XXI.

"El poder no se't dona, has de prendre'l." Beyoncé (1981), artista estatunidenc. Cantant del conegut temi 'Who run the world? Girls', Beyoncé es caracteritza per focalitzar-se en l'apoderament femení en els seus temes.

"Tinc dret a vestir-me com jo vulgui perquè em vesteixo per a mi i no per a incitar a la sexualitat de ningú." Leticia Dolera (1981), escriptora, directora i actriu espanyola. Dolera es considera una icona del feminisme actual després de la publicació del seu primer llibre 'Mossegar la poma', on critica la cultura patriarcal i parla de la urgència de la revolució feminista.

"Si ets dona i has escoltat al teu cap una veu que et diu 'qui ets tu per a dir alguna cosa?', recorda que ets un ésser humà que pot canviar el món." Emma Watson (1990), actriu i activista britànica. La intèrpret d'Hermione Granger en la saga de Harry Potter s'ha compromès amb el feminisme en múltiples ocasions durant la seva carrera.