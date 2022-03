Ibone Olza, llicenciada en Medicina y Cirurgia, doctora en Medicina i directora de l’Institut Europeu de Salut Mental Perinatal, acaba de publicar «Palabra de madre» , un assaig sobre la maternitat a partir de la seva experiència personal

Avui celebrem el Dia de la Dona: potser falta reivindicar-les com a mares?

Sí, és una mancança, i no s’entén gaire. Tradicionalment s’han deixat fora les reivindicacions de les mares, quan som un col·lectiu molt important a dins del de les dones. Les reivindicacions de les mares s’han de tenir en compte. Pel bé de tots, no només de les mares.

Per què creu que aquestes reivindicacions s’han deixat de banda?

Les generacions prèvies de feministes van haver de lluitar per la incorporació al treball i això sovint passa per renunciar a la maternitat o a la pròpia cura. Ara toca abordar la famosa conciliació.

No serà que hi ha un feminisme que no només oblida la maternitat sinó que fins i tot la menysté?

Hi ha molts feminismes. És cert que alguns corrents que han considerat -per exemple- la lactància com un mandat o obligació, com una cosa que relegava les dones a l’àmbit domèstic. El nou feminisme estem reivindicant la lactància com a part dels nostres drets sexuals i reproductius. Com un dret de les criatures, a més. I sobretot, com un plaer que la societat ha de celebrar i reconèixer.

A vegades sembla que la maternitat signifiqui sucumbir a l’heteropatriarcat.

(Riu) En absolut. El concepte de patriarcat té a veure amb el robatori dels fills, amb què passen a pertànyer al pare. El feminisme ha de reivindicar la maternitat com un acte molt important en la vida de moltes dones, i com un bé social. S‘ha d’afavorir que tota la societat tingui cura de les dones en la transició maternal.

Al llibre parla de la misogínia mèdica. Vostè la va viure?

Vaig viure un xoc, com a mare i també com a metge, perquè no era conscient de fins a quin punt la medicina que m’havien ensenyat era tan misògina. Per exemple, sóc metge i no sabia res de lactància, les que em van ajudar amb la lactància van ser altres mares.

Alguna altra cosa?

Hi ha gran falta d’atenció en el postpart. Hi ha dones que passen postparts molt durs, i el sistema públic contempla només la revisió del nen, no de la mare. I n’hi ha que estan molt malament, amb problemes tant físics com emocionals. I sobretot, amb molta solitud. S’haurien de dedicar més recursos a cuidar les mares.

Les dones encara es veuen obligades a triar entre maternitat i carrera professional?

Ho seguim veient, les xifres són clares. Hem d’anar a un model de societat més flexible, que reconegui i honori a gran tasca que és cuidar fils. Ser mare hauria de ser un plus en el currículum, i no al revés, com encara és el cas en molts àmbits.

Hi ha moments que una mare quasi se’n penedeix de ser-ho?

Per descomptat! Aquesta ambivalència és molt comuna en la maternitat. Pots estimar molt el teu nadó i a la vegada tenir ganes d’arrencar a córrer, de fartes que n’estem. Això s’ha de normalitzar. La maternitat és una experiència molt complexa i intensa, i hi caben emocions molt contradictòries. I no passa res.

En què fallem els homes?

Hi ha molts pares implicats, ha sigut un canvi mot maco. Però potser falta posar-se una mica més al servei de la mare del nadó. I reconèixer que, sobretot els primers mesos, no és igual ser mare que ser pare, ser mare és una transformació biològica brutal.