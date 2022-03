El preu de la llum a Espanya es troba en màxims històrics. Per això, és important entendre què hi ha darrere d'aquesta crisi de preus a escala mundial i trobar solucions a llarg termini que assegurin un preu estable en la factura de la llum.

Carlota Pi, cofundadora i presidenta executiva d'Holaluz, considera que “el model energètic i ambiental actual ha caducat, per la qual cosa cal canviar la manera com es produeix i es consumeix l'energia a Espanya, abandonant la dependència de fonts d'energia no renovables com el petroli, el gas o el carbó i avançant cap a un model de generació distribuïda a partir de fonts 100% renovables”.

1. Per què puja el preu de la llum?

Espanya és una illa elèctrica amb una capacitat d'interconnexió amb Europa per sota del 2% i amb una potència instal·lada total per produir electricitat de 106.000 MW.

En el context actual de demanda elèctrica creixent, l'oferta energètica continua sent la mateixa. Això, sumat que el mix de generació de l'electricitat continua sent molt car (ja que depèn en un 50% de combustibles fòssils) ha provocat un col·lapse del sistema de producció-consum actual. Per aquest motiu, avui estem vivint una crisi de preus sense precedents a tot el món.

2. Com podem fer que el preu de la llum baixi?

En el context d’emergència actual, la solució passa per produir electricitat amb fonts d’energia renovables més barates i netes; augmentant la inversió en la generació 100% verda i aconseguint, així, energia verda més barata que permeti reduir el cost del sistema i dels preus.

Pel que fa al nostre país, és fonamental aprofitar el gran potencial de producció d'electricitat renovable que tenim, convertint en energia neta els 10 milions de teulades útils que hi ha a Espanya.

3. Quina és la solució a la crisi de preus?

Espanya, amb les 1.700 hores de sol a l'any, és un dels països més assolellats de la Unió Europea. Tot i això, disposem de menys plaques solars per a ús domèstic instal·lades que una ciutat com Brussel·les, per la qual cosa el potencial per produir electricitat renovable i barata per a tots és enorme.

La solució a la crisi dels preus és senzilla, s'anomena la Revolució de les Teulades i proposa una disrupció en la manera de consumir i produir l'energia al país del sol.

Quan la Revolució de les Teulades triomfi, incrementarem en un 50% la producció d'energia renovable a Espanya.

4. Què podem aconseguir instal·lant plaques solars?

L'èxit de la Revolució de les Teulades suposarà que 10 milions de teulades sobre les quals brillen 1.700 hores de sol a l'any es puguin convertir en 50.000 MW de potència addicional instal·lada, un 50% més de capacitat renovable i molt barata.

A llarg termini, això ens col·locarà en un escenari de preus de l'ordre de 30€/35€ el MWh enfront dels 300€ en què ens trobem avui. És a dir, el preu baixarà, aconseguint una reducció del preu d'una desena part per als propers 40 anys.

5. Per què Holaluz és la millor opció per estalviar amb plaques solars?

A dia d'avui, hi ha 10 milions de teulades viables fàcilment transformables en energia 100% verda no només per a la família propietària de la teulada, sinó per a tothom. És a dir, una de cada tres famílies espanyoles té aquesta capacitat, amb estalvis superiors al 50% en la factura de la llum i, amb aquests diners estalviats, invertir per pagar un préstec per finançar les plaques solars que han instal·lat a les teulades.

6. Què ofereix Holaluz?

Holaluz dona l'oportunitat de maximitzar la capacitat de producció de cada teulada, convertint tots els metres quadrats viables en electricitat 100% verda per a tothom, amb un estalvi mitjà d'un 50% i amb la possibilitat d'arribar fins i tot a factures zero.

La Revolució de les Teulades no seria tal si no pogués formar-ne part tothom. A més d'encarregar-se de la tramitació de les subvencions Next Generation de la UE i l'assessorament de les subvencions de l'IBI a la teva ciutat, Holaluz proporciona finançament fins a 15 anys perquè les plaques solars es paguin amb l'estalvi generat a la factura de la llum des del primer mes. En altres paraules, no has de posar ni un sol euro de la butxaca per invertir en plaques solars i transformar cada teulada en energia 100% verda i neta per a tothom.