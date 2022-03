"Cent anys després de la mort de Shackleton, l'"Endurance" va ser trobat a una profunditat de 3.008 metres al mar de "Wedell". Així ho ha anunciat l'expedició Endurance22 que ha descobert el derelicte del mític vaixell de l'explorador polar Ernest Shackleton, enfonsat a l'Antàrtic el 1915. Els investigadors, que van sortir de Sud-àfrica el febrer passat, han descobert les restes d'aquesta nau de tres mastelers en un magnífic estat de conservació.

Les restes del mític vaixell van ser trobades, segons el text, "dins de l'àrea de cerca definida per l'equip expedicionari abans de la seva partida de Ciutat del Cap" (sud-oest de Sud-àfrica), en una zona a unes 4 milles al sud de la posició que el llavors capità del navili, Frank Worsley, va registrar abans que la tripulació hagués d'abandonar-lo, en quedar atrapat en el gel.

"L'expedició Endurance22 ha aconseguit el seu objectiu. Hem fet història polar amb el descobriment de l'Endurance i completat amb èxit la cerca del naufragi més desafiador del món", va assenyalar en el comunicat John Shears, líder de l'expedició.

"Estem aclaparats per la nostra bona sort d'haver localitzat i pres imatges de l'Endurance. Aquest és, des de lluny, el derelicte de fusta de major qualitat que mai hagi vist. Està alçat, intacte i en un estat de preservació brillant", va destacar, per part seva, Mensun Bound, director d'Exploració de l'Endurance22.

Segons aquest expert, en el naufragi fins i tot pot llegir-se encara la inscripció "Endurance" gravada sota el passamà de la borda.

El descobriment no sols servirà per a "salvaguardar" la història de la recerca polar, sinó per a animar a una nova generació a inspirar-se en l'"esperit pioner, coratge i fortalesa" dels quals van navegar a l'Antàrtida en el navili, va dir Bound.

Sobre un trencaglaç sud-africà

L'equip Endurance22 -un projecte organitzat i finançat per The Falklands Maritime Heritage Trust (FMHT)- va treballar des del trencaglaç sud-africà S.A. Agulhas II (propietat del Ministeri de Medi ambient de la nació austral), sota les ordres del capità Knowledge Bengu, i va emprar per a la cerca vehicles híbrids submarins.

El derelicte està protegit com a Lloc Històric i Monument sota el Tractat Antàrtic, segons va recalcar el projecte de cerca en el seu comunicat, per la qual cosa els investigadors es van assegurar que mentre el naufragi era sondejat i filmat no fos "tocat o pertorbat de cap manera".

Una expedició d'una altra època

L'expedició en la qual va naufragar l'Endurance havia partit en 1914 per a intentar arribar des del mar de Weddell fins al mar de Ross (tots dos en l'oceà Antàrtic), passant pel Pol Sud. Després del naufragi de l'"Endurance", que s'havia quedat atrapat i danyat pel gel amb els seus 28 tripulants a només 160 quilòmetres de l'Antàrtida, Shackleton (1874-1922) va dirigir als seus homes pel gel en bots salvavides fins a l'Illa Elefant, on la gran majoria va sobreviure mesos alimentant-se de foques i pingüins.

Shackleton sabia que ningú aniria a buscar-los, per la qual cosa va decidir deixar a 22 dels seus homes esperant a l'Illa Elefant i partir amb la resta dels seus mariners en un bot salvavides rumb a les illes Gòrgies del Sud en una èpica gesta a la recerca d'ajuda.