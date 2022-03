Bel Olid farà una xerrada demà (12h) a la biblioteca Ernest Lluch de Girona, en la qual analitzarà el rol de gènere i els estereotips en la literatura, el cinema, les sèries i altres formes de ficció

Hi ha més gent a la qual vostè cau bé o a la qual cau malament?

M’és igual. La gent que m’importa, la que estimo, em fa costat en tot, això és el més important. El que pensi la gent que no conec m’és igual.

Quin és l’estereotip femení que més la molesta?

El problema dels estereotips no és que no hi hagi persones que són així, sinó que es mengen tota la resta. Com si fossin l’única manera de ser. Són perjudicials perquè amaguen la diversitat.

Llavors no es pot presentar una dona que sigui dolenta, per evitar que algú pensi que totes ho són?

Això no passaria si es representessin amb més diversitat. No hi ha res dolent a presentar dones dolentes en la ficció o dones-mares. El problema és que són representacions molt uniformes.

Bé, als Simpson tots els homes són idiotes i les dones llestes...

Però hi surten homes molt diversos.

A Ucraïna deixen fugir del país nens i dones, però homes no. Això és heteropatriarcat?

És patriarcat a ple rendiment, representa els homes amb força i unes dones desvalgudes a les quals s’ha de protegir. La guerra és patriarcat.

Alguna vegada a la història les dones han tingut més drets que actualment?

No puc mirar enrere en la història amb la visió actual. Seria trampa. El que sé és que tinc molts més drets dels que tenia la meva àvia, i espero que els meus fills tinguin més drets dels que tinc jo.

El passat 8-M vaig veure que el feminisme està dividit, amb dues manifestacions diferents...

No està dividit, fixi’s que a la manifestació trànsfoba hi havia molt poca gent. La majoria de persones que ens considerem feministes, estem d’acord que hi caben totes les persones, i això evidentment inclou les persones trans. Però les trànsfobes són a llocs de més poder i visibilitat, moltes pertanyen al PSOE, i fan veure que el moviment feminista està dividit. Però el feminisme de base no hi està.

Poques o moltes, el fet és que algunes estan contra la gent trans.

Doncs estan contra els drets humans. No es pot ser feminista si s’està contra els drets humans.

La polèmica arriba a l’esport, amb esportistes trans que arrasen en competicions femenines.

Fa moltíssims anys que les persones trans participen en els Jocs Olímpics.

No em digui.

Com a mínim des de 2015. I quantes persones trans han guanyat competicions? Que jo sàpiga, poquíssimes.

Home, la nedadora Lia Thomas està batent tots els rècords...

La gent trànsfoba fa veure que hi ha uns problemes que en realitat no existeixen. S’ha demostrat que les persones trans no tenen cap avantatge competitiu.

En el seu camp, la literatura, sembla que la igualtat arriba, cada cop hi ha més dones que guanyen premis.

Li recomano un estudi de l’Observatori Cultura de les Dones, i veurà les dades. Una cosa és que faci l’efecte que guanyen més dones que abans, però continuen guanyant més homes que dones.

Està a favor de la paritat per llei, en empreses, governs, etc?

Fins que no aconseguim la igualtat de drets efectius i d’oportunitats, és l’única manera de contrarestar la gran presència d’homes mediocres en els llocs de comandament. No és que hi estigui a favor, és que és l’única eina que tenim. Una eina necessària fins que arribem a la igualtat de veritat en drets i oportunitats.

De debò les dones, aquí i ara, no tenen els mateixos drets que els homes? Quins no tenen?

(Riu) Ho explico bastant clar a «Feminisme de butxaca», si vol el pot llegir.

I mentrestant?

Una cosa són els drets legals, com el que tots tenim a l’habitatge i no tothom en té. Una altra cosa són els drets efectius.

I quins són aquests que els falten?

Igualtat d’oportunitats a càrrecs de direcció, la rasa salarial, el dret a l’espai d’oci... Hi ha milions de drets que no tenim de manera efectiva.