La convocatòria d’una «aturada nacional indefinida» a partir del dilluns 14 de març en el sector dels transportistes ha desencadenat la por del desproveïment als supermercats. La vaga, que no ha sigut secundada per les principals associacions de transportistes, parteix de la Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport i pretén negociar amb el Govern la situació econòmica de «fallida total» en la qual viuen el 90% de les empreses de transports, segons han denunciat.

La difusió via WhatsApp de l’àudio gravat per un presumpte transportista i la publicació d’una nota informativa de la plataforma convocant han propagat la por d’una possible falta d’aliments als supermercats. Això ha fet que molts consumidors comprin provisions i hagin deixat alguns punts de venda completament buits. Malgrat els episodis de caos que es van viure dijous, la situació s’ha distès a partir de divendres al matí. He anat a fer la compra com cada divendres i la gent està buidant el súper. Per ventura convendria tenir un poc de calma, malgrat tot. pic.twitter.com/9UKCMhLuJN — Àngel Aguiló Palou, President (@AngelAguiloP) 11 de marzo de 2022 Missatge de veu a WhatsApp Les alarmes han saltat amb la difusió d’un missatge de veu registrat per un presumpte camioner que alertava que l’atur podria causar desproveïments de productes als supermercats. Després d’aquest àudio enviat per WhatsApp, molts han optat per acudir ràpidament als seus punts de venda més pròxims i fer provisió d’aliments, deixant buides les prestatgeries de molts establiments. Tot i que es desconeix si la gravació es tracta d’una notícia falsa, la convocatòria de la vaga sí que és oficial. L’alerta ha anat en augment per la viralització dels missatges en diverses xarxes socials, en la qual s’insta la població a comprar provisions per als pròxims dies. Malgrat l’acumulació de gent als supermercats, les principals associacions de transportistes s’han desmarcat de la vaga, afirmant que «el proveïment està garantit». L’oli, el nou paper higiènic El caos als comerços ha tingut més conseqüències sobre uns béns que sobre d’altres. La limitació d’unitats en la venda de l’oli de gira-sol ha fet que aquest producte s’hagi ressentit més amb la compra desmesurada. Es tracta d’una situació semblant a la que es va viure durant el confinament del 2020, quan els supermercats de tot el país es van quedar sense estoc de productes alimentaris i higiènics, com el paper de vàter. Es pot recordar que el preu de l’oli de gira-sol ja s’havia disparat durant les últimes setmanes a conseqüència de la guerra a Ucraïna. La dependència del país ucraïnès per a aquesta mena de recursos ha generat l’increment del seu cost i s’espera que el seu preu superi el de l’oli d’oliva en les pròximes setmanes. Diversos supermercats espanyols limiten la venda d'oli de gira-sol per la guerra a Ucraïna