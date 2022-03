Steven Forti, professor d’Història a la UAB, va presentar divendres a Girona «Extrema derecha 2.0»

Era millor l’extrema dreta de segle XX, que no s’amagava?

No ho crec, l’extrema dreta del segle XX utilitzava la violència com una eina més. La 2.0 -Le Pen, Salvini, etc- no fa servir la violència, cosa que és positiva. Però això no vol dir que no sigui un fenomen perillós.

Perillós per a qui?

Per a la democràcia i els drets conquerits les darreres dècades

Com combatre-la és fàcil, no? No votant-la.

La clau seria aquesta, ja que són formacions que juguen amb les regles de la democràcia. Però això requereix convèncer a gent que no els voti.

Si Vox no utilitza la violència i accepta les regles democràtiques, per què ho considera extrema dreta?

Pels seus valors i referències ideològiques: ultranacionalisme, islamofòbia, les crítiques a la immigració i el multilateralisme fins i tot un cert euroescepticisme, idees ultraconservadores en temes com drets de gènere de les minories... El PP comparteix algunes d’aquestes idees però amb matisos.

Hi ha qui aposta per il·legalitzar Vox.

No crec que sigui la solució. Obrir a veda d’il·legalitzar partits és una arma de doble tall. Per frenar aquests partits, s’ha de ser molt respectuós amb les regles democràtiques. El que s’ha de fer és fiscalitzar-los molt bé: d’on reben els diners.

Millor no obrir el meló del finançament dels partits...

He, he, seria un meló molt complex, sí. Però els vincles de Vox amb Putin i oligarques russos s’haurien d’investigar.

L’espanta que el PP pacti amb Vox?

No m’estranya però m’espanta. No només a Espanya, que no és un cas aïllat. M’espanta que la dreta democràtica pactin amb aquestes formacions. De les formacions de dreta depèn la democràcia a Europa, si decideixen abraçar la ultradreta, les democràcies no podran aguantar.

La nova ultradreta és feixisme?

Hem tingut una inflació en la utilització del terme «feixisme». Va ser una ideologia política molt ben determinada.

Aquí els que apedreguen, boicotegen, tallen carreteres i assenyalen el que pensa diferent, és l’esquerra catalana.

Hi ha sectors que no són d’ultradreta, amb grans dificultats per acceptar posicions polítiques diferents. Són actituds que mostren una escassa comprensió del que ha de ser una democràcia.

Quan assenyalava característiques de la ultradreta com ultranacionalisme, ser excloent, buscar enemics externs, etc, he pensat que em parlava de Junts per Catalunya...

És que Junts comparteix força trets amb l’extrema dreta 2.0. Amb les peculiaritats del context català, això sí. Tanmateix, jo no posaria tot l’independentisme en el sac de l’extrema dreta. A dins del procés hi ha cabut de tot i a dins de Junts, també. Junts no encaixa del tot amb la ultradreta, però en té alguns trets semblants.

Per això en Puigdemont té amics de l’extrema dreta europea?

És que a ningú amb dos dits de front li interessa, a Europa, estar al costat d’un líder que doni suport a la disgregació d’un estat membre. Per això, més enllà d’alguna simpatia pels fets de l’1-O, el suport que ha tingut el procés ha sigut nul. Als únics que els ha vingut bé és a partits d’ultradreta, que són euroescèptics.

Com a italià, li deu sonar des dels anys trenta, això de fer una gran manifestació i extreure’n d’ella un mandat popular per sobre de la llei...

Bé, també em sona amb en Berlusconi (riu). De tota manera, com a italià, encara em sona més el «Madrid ens roba», que em recorda els lemes de la primera Lliga Nord. El procés em recorda també el Brexit, amb la barreja de victimisme i supremacisme.

Les xarxes socials afavoreixen el creixement de l’extrema dreta?

Molt, per això en dic extrema dreta 2.0. La nova extrema dreta ha entès abans i millor que els altres, que amb les noves tecnologies es podia viralitzar molt més el discurs i copar l’agenda mediàtica. En Trump no escrivia els tuits nocturns perquè fos un vell que repapieja, sinó que així marcava l’agenda mediàtica.