Llicenciat en Filosofia i Lletres i en Història, i lluny de la política activa, Joan Ferran acaba de publicar «Flores de arcén» (Ediciones Hildy), un recull de gent i paisatges de la Barcelona actual, però de la que habita als marges de la ciutat

Quim Torra va nomenar Girona capital de la Catalunya autèntica. Significa que Barcelona no és Catalunya de debò?

Significa que des de la visió sectària, partidista i sempre interessada de Torra, només és català qui s’ajusta als seus interessos. Torra és un senyor de ratafia, mai no ho seria ni de patxaran, ni de whisky ni de res que no tingués essència catalana. Als qui creiem que la societat és més plural, personatges com Torra ens fan alhora por i llàstima.

Què ha observat de diferent a Barcelona en aquests passejos del llibre, comparat amb deu anys enrere?

Ha crescut l’exclusió social. Tinc la impressió que hi ha més gent sense sostre, que s’ha radicalitzat algun tipus de violència i que hi ha alts i baixos en els temes de brutícia. La percepció és que socialment tenim una situació complicada.

En quins aspectes Barcelona reflecteix Catalunya?

En què a Barcelona s’apleguen tota mena de gent i de sentiments. Hi ha persones de tota condició, ideologia, color, religió i llengües, que se n’hi parlen quasi dues-centes. És un mostrari d’una Catalunya oberta i cosmopolita, on alhora hi ha gent tradicionalista, reaccionària i ultramuntana. Barcelona presenta to el bo i dolent que té Catalunya.

A tots dos llocs la justícia tomba normes, de tant en tant.

Tomba sobretot normes que no han estat ben treballades ni ben meditades. Qualsevol català o barceloní li dirà que s’ha de corregir la contaminació, el que no agrada és que les coses es facin com aquell qui prem un botó. La política ha de tenir un punt de didàctica, si no s’explica per què es fan les coses, acaben malament. Sempre hi ha una instància que ho fa petar, en aquest cas ha sigut la judicial, però també poden ser unes eleccions, quan guanya una altra formació i desmunta el que has fet. Quan les coses són assumides, solen ser indesmuntables

Com defineix la gestió d’Ada Colau?

D’aparador. Inicialment molt ideologitzada. No té en compte els factors de tota mena que es mouen en una ciutat cosmopolita. Els vaivens en tants temes, demostra que es mou sobre esquemes previs que després la realitat li fa corregir.

És casualitat que la inversió estrangera pugui més d’un 100% al global d’Espanya i baixi a Catalunya?

Res de casualitat, són les conseqüències finals del procés. El procés ha sigut un procés de desactivació de l’economia catalana. La gent desisteix d’invertir aquí per diverses raons.

Quines?

O no li agrada l’independentisme o veu que la situació és inestable i té por de perdre els calerons. Acabo de saber que el Banc Sabadell no pensa tornar, les bateries de cotxe que es podien fer aquí es fabricaran a València... Si a més, la gent té la boca lleugera com aquella regidora de la Colau que va fer declaracions contra la producció de Nissan, la gent no s’engresca a invertir a Catalunya. Al contrari.

El seu PSC ha sigut tant ferm com podia ser-ho, contra l’independentisme?

Hi ha hagut de tot. Hi ha hagut gent que ha sigut molt ferma, d’idees clares i que s’ha plantat quan s’havia de plantar. I d’altra que potser per un bonisme exagerat ha intentat... cohabitar-hi en excés.

Ha millorat TV3 des que vostè va denunciar-hi una crosta nacionalista?

He, he, en absolut. No només no ha millorat sinó que la situació s’ha agreujat. Primer teníem una TV amb un missatge subliminal molt nacionalista. Però amb el pas del temps, TV3 s’ha convertit en un altaveu de les polítiques independentistes. Ha arribat al punt de fer un seguiment de manifestacions indicant indirectament a la gent cap on havia d’anar. La mateixa selecció de notícies està inspirada en l’independentisme.

Si no fos per TV3, algú recordaria el que hi ha a Waterloo?

Ben poca gent. Potser només algun diari d’aquests que reben subvencions milionàries. Ja se sap que mentre el govern pugui tirar de xequera, molta gent li està agraïda. Però la veritat és que Waterloo cada vegada està més lluny.