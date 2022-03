El diumenge passat arribava la primavera i, encara que una mica passada per aigua, hi ha tradicions que mai es perden. Aquest és el cas del canvi d'hora. Aquest mateix dissabte tocarà canviar els rellotges perquè a les 2 de la matinada seran les 3. Un hàbit que aglutina a crítics i fans a parts iguals i que es duu a terme per a aprofitar les hores de sol de cara a l'estiu.

Així, hi ha un total de 74 països al món que canvien a l'horari d'estiu, la majoria d'ells a Europa, amb un total de 49. En aquest sentit, el canvi d'hora a Espanya es manté malgrat l'oposició de l'ARHOE-Comissió Nacional per a la Racionalització d'Horaris Espanyols, que rebutja aquesta mesura a principalment causa a les seves repercussions sobre la salut i les persones. Segons els experts, aquesta pràctica influeix en la secreció de la melatonina, que és l'hormona que indueix al somni, ja que en haver-hi més hores de llum es produeix més tard. Si s'uneix això al fet que els horaris rutinaris són els mateixos, pot arribar a produir cansament o fatiga. Més enllà de tot això, el canvi d'hora, que es realitza dues vegades a l'any, té històries i curiositats darrere: Aquesta iniciativa es va prendre per primera vegada durant la Primera Guerra Mundial amb l'objectiu d' estalviar combustible . El mateix va ocórrer el 1973, durant la crisi del petroli.

amb l'objectiu d' . El mateix va ocórrer el 1973, durant la crisi del petroli. A Espanya es va començar a realitzar el 1940, quan per afinitat política amb Alemanya, es va adaptar l'hora a la del país germànic . Altres països afins van fer el mateix.

. Altres països afins van fer el mateix. El primer canvi d'hora es va fer el 15 d'abril de 1918.

Durant la Guerra Civil, el bàndol republicà tenia un horari i el bàndol nacional en tenia un altre . Per als republicans, la fi de la guerra va arribar una hora abans.

. Per als republicans, la fi de la guerra va arribar una hora abans. Fins a principis del segle XX, Espanya es regia pel sol . Cada província tenia una hora diferent tenint en compte les seves coordenades, ja que a Balears veien el sol molt abans que a Galícia. Després de molts vaivens, es va començar a aplicar amb regularitat en 1973, durant la crisi del petroli. La majoria dels països industrialitzats van adoptar la mesura per a fer front a la complicada situació.

. Cada província tenia una hora diferent tenint en compte les seves coordenades, ja que a Balears veien el sol molt abans que a Galícia. Després de molts vaivens, es va començar a aplicar amb regularitat en 1973, durant la crisi del petroli. La majoria dels països industrialitzats van adoptar la mesura per a fer front a la complicada situació. Encara que ara gairebé tots els nostres aparells electrònics canvien d'hora automàticament, Windows 95 va ser el primer que ho va instaurar . No obstant això, per una fallada en la programació, només canviava d'hora una vegada a l'any.

. No obstant això, per una fallada en la programació, només canviava d'hora una vegada a l'any. El canvi afecta, segons els experts, al rellotge biològic , especialment en nens i ancians. Tanmateix, és una cosa que dura molt pocs dies.

, especialment en nens i ancians. Tanmateix, és una cosa que dura molt pocs dies. En el cas que un nen neixi a les 02.55 (horari peninsular) de l'últim diumenge d'octubre i el seu germà bessó deu minuts després, pel canvi horari serien les 02.05 pel que aquest bebè seria legalment el germà gran.

William Willett, un constructor anglès, va publicar la idea del canvi horari. Perquè no fos un canvi molt brusc, va proposar canvis setmanals de 20 minuts .

. L'apliquen 74 països. El Japó és l'únic país industrialitzat que no s'ha sumat a aquesta normativa.