A finals d’agost, a Felipe Izquierdo li van diagnosticar càncer. Després de mesos de tractament, el que era una nota d’agraïment i va continuar essent un relat, potser acabi a les llibreries com el diari d’un malalt de càncer. Sense eufemismes, per ajudar els malalts i aportar informació

Només de seure aquí, m’ha dit que té més possibilitats de morir que de superar el càncer. Amb tota tranquil·litat, a més.

Sí, perquè prefereixo ser clar. Estadísticament és així. Jo estic preparat. El problema és quan no hi estàs.

Per què vol explicar que té càncer?

Perquè no m’esperava trobar a la sanitat pública uns professionals tan bolcats amb el pacient. El primer dia que vaig anar a radioteràpia, la infermera em va dir «Hola, Felipe». Sembla una ximpleria, però que et diguin pel nom, et fa sentir acompanyat. Em permetrà que faci uns agraïments?

Per favor.

Als oncòlegs Elia Sais i Àlvar Roselló, a les infermeras Ikram i Aida de l’Hospital de Dia, a la infermera Anna Drou -ja jubilada-, de la sala de reanimació del Trueta, i a tota la resta de personal. Tenim uns professionals excel·lents, malgrat els polítics que gestionen la sanitat.

Hi ha gent que amaga el càncer i vostè en vol parlar.

Perquè l’associen a la mort. Jo ara ja sé que em puc morir. No seria cap sorpresa si d’aquí a un mes em diuen que el tractament no ha funcionat, i palmo. El pitjor dia va ser un altre.

Quin?

Quan vaig anar a buscar una analítica del que pensaven que era pneumònia, i la vaig llegir abans de dur-la al metge: «tumor cancerigen de cinc centímetres de diàmetre a pulmó».

I li havien dit que era pneumònia?

El primer metge que vaig visitar -privat- perquè portava dies amb febre, em va dir que em prengués un Gelocatil, i cap a casa. Era en plena pandèmia. Si no tenies Covid, no tenies res, per aquest motiu molta gent es va quedar pel camí. Va ser el de capçalera, més endavant, que va veure alguna cosa rara i va encarregar un TAC.

Com se li va quedar el cos, en saber que era càncer?

Com si tens un accident de cotxe i quan et despertes a l’hospital, et falten les cames. Primer, no t’ho acabes de creure. Però al cap d’uns dies dius «i a partir d’ara, què?». Doncs ara jo no em vull morir, però sé que, si passa, no serà cap sorpresa.

Falta informació sobre el càncer?

Molta, per això que la gent no en parla. Inclús els metges, si no preguntes no t’expliquen res.

Té por de morir?

Por, no. Home, tampoc en tinc ganes. Al principi de fer quimioteràpia, escoltava d’altres que deien «som uns valents». Fins que un dia els vaig que d’això fes, que no som valents ni herois, això és una xorrada. Ens ha tocat aquesta malaltia i no tenim altre remei que fer el que ens diuen.

Com li ha canviat la visió de la vida?

La meva vida ha canviat perquè ara és una altra vida. Ja no dono importància a les xorrades.

Intueixo que en la seva situació, tot deuen ser xorrades.

Ha, ha, sí. No em crec quan un malalt diu «em llevo al matí i la vida és preciosa». Jo no puc llevar-me al matí i dir-li a la meva dona que sóc molt feliç. Què collons! Jo em cago en tot! Com quan em diuen que faci vida normal. Au vinga (riu)! Si és impossible, pujo unes escales i m’ofego.

Quan sabrà si el tractament és efectiu?

Ara he acabat el segon, i fins d’aquí a quaranta-cinc dies no sabrem si ha funcionat. Imagina quina espera més dura estic patint? Perquè mentrestant, el càncer potser no para, aquí dins.

No pensa que potser si li haguessin diagnosticat abans...

Aquest puto càncer no t’avisa, no tens símptomes fins que ja està desenvolupat, ningú pot saber quant de temps fa que el tinc a dins. .

Abans d’acabar: ara entén la bufetada d’en Will Smith perquè algú se’n riu dels calbs?

Ha, ha. Jo tenia un cabell de puta mare! Però li asseguro que ara és la meva menor preocupació.