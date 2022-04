Georgina Rodríguez torna a ser notícia, i no és per l'estrena d'una nova temporada de la cèlebre sèrie televisiva de Netflix que protagonitza. En els darrers dies s'està parlant, i molt, dels ingressos que percep mensualment. Als més de 8.000 euros que rep gràcies a les marques publicitàries a canvi de realitzar promoció dels productes a les xarxes socials -on té 37 milions de seguidors-, se'ls ha d'afegir una nova i desorbitada quantia.

En els darrers dies, al programa de televisió "Viva la Vida" es va comentar que Georgina Rodríguez ingressa un total de 100.000 euros provinents del seu marit Cristiano Ronaldo. El motiu o concepte? "despeses dels nens". Després de donar-se a conèixer la notícia, les diverses xarxes socials van treure fum i s'hi va iniciar un debat sobre la hipotètica "pensió" que l'exfutbolista del Reial Madrid abonaria mensualment a la mare dels seus fills. Entremig d'opinions molt disperses, el que queda clar és que la parella és una de les més sòlides en l'àmbit financer de tot el món. El darrer i luxós caprici de Georgina Rodríguez La parella no s'amaga de la vida luxosa que viuen. Georgina Rodríguez ho exposa a les diverses xarxes socials que té on acumula milions de seguidors. Allà, mostra els viatges que realitza o els productes que promociona de diverses marques mundialment conegudes. La darrera excentricitat i que ha cridat molt l'atenció, és el Diamond Himalaya Birkin d'Hermès, una de les bosses de mà més desitjades pels amants de la moda i el luxe i que està preuat en 340.000 euros. En primer moment, aquesta peça única va ser dissenyat per un client desconegut. Tanmateix, la marca va decidir fer rèpliques per diverses celebritats com Georgina Rodríguez, Victoria Beckham o Kim Kardashian.