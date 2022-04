Cada any, més de 20 milions d'espanyols presenten la declaració de la renda. Tot i això, molts d'aquests contribuents no modifiquen l’esborrany, de manera que es perden deduccions estatals i autonòmiques que produeixen un estalvi considerable. De fet, segons dades de TaxDown, fins a un 32% dels usuaris accepten l'esborrany de la renda sense pensar-ho. En confirmar així la proposta d’esborrany d’Hisenda, els espanyols deixem de percebre més de 9.000 milions d’euros en deduccions no aplicades.

"L'any passat, vam gestionar més de 193 milions d'euros en impostos per als nostres ‘taxers’, estalviant-los més de 17 milions d'euros” Enrique García, CEO de TaxDown.

Per això, amb motiu de la nova campanya de la renda que comença avui, des de TaxDown volen evitar als espanyols aquests problemes i complicacions a la declaració i ajudar-los a presentar-la amb el màxim estalvi i en molt poc temps. De fet, l'estalvi mitjà dels usuaris de Taxdown se situa al voltant dels 400€, arribant en alguns casos fins als 1.000 aplicant les deduccions corresponents.

“Taxdown ajuda qualsevol persona, sense necessitat de tenir coneixement d'impostos, a fer de manera ràpida i fàcil un tràmit molt molest pel qual la majoria dels ciutadans han de passar una vegada a l'any: la declaració de la renda. Fins avui, la nostra empresa ha aconseguit el rècord nacional per a una empresa privada en nombre de declaracions d’impostos presentades”, assenyala Enrique García, CEO de TaxDown, que juntament amb Álvaro Falcones i Joaquín Fernández van ser els creadors d'aquesta plataforma espanyola d'assessorament fiscal en línia ja fa més de quatre anys.

Les deduccions a la família i a l'habitatge, el principal estalvi a Catalunya

De les tretze deduccions autonòmiques que es poden aplicar els catalans, més de la meitat pertanyen al pla familiar i a la vivenda. És vital comprendre cada cas individual, ja que a cada circumstància s'aplicaran unes deduccions concretes.

Com a cas pràctic, imagina un contribuent català menor de 40 anys amb ingressos de fins a 22.000€ a l'exercici anterior, amb un únic pagador, 2 fills compartits amb la seva parella (2018 i 2020), amb despeses de guarderia i un habitatge de lloguer. Utilitzant l'eina de TaxDown per fer la declaració de la renda, sortiria a tornar 764€, una diferència de més de 400 euros respecte a l'esborrany. Per què? Perquè TaxDown inclou totes les deduccions, també les autonòmiques.

L'avantatge de TaxDown és el seu algorisme i els seus assessors fiscals

Precisament per assegurar el màxim estalvi en la declaració, TaxDown ha desenvolupat un algorisme propi, que encreua les dades fiscals amb les dades personals de cada contribuent i és així com detecta totes les deduccions autonòmiques i estatals aplicables, que no estan reflectides, per defecte, en l'esborrany que proposa Hisenda. Així, la plataforma millora en un percentatge alt els resultats de l'esborrany inicial ofert per Hisenda.

Aquest sistema permet als usuaris presentar la seva declaració amb senzillesa i rapidesa, 100% en línia i amb el suport dels assessors fiscals de TaxDown, que estan disponibles per resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir, acompanyant els contribuents al llarg de tot el procés.

Com es fa la declaració de renda amb TaxDown?

Com a Col·laborador Social de l'AEAT (Agència Espanyola d'Administració Tributària) quan l'usuari es registra i introdueix les dades d'identificació fiscal (casella 505, identificació mitjançant Cl@ve PIN d'Hisenda o el número de referència), l'usuari accedeix a la seva informació directament de l’Agència Tributària. Posteriorment només ha de confirmar les dades i contestar entre 6 i 15 preguntes senzilles sobre la seva situació fiscal, per poder aplicar totes les deduccions possibles que li corresponen. Uns segons després la plataforma oferirà el resultat del càlcul TaxDown i el del seu esborrany, perquè el contribuent pugui comparar i presentar la declaració de la renda en aquell mateix moment.

Demana l'esborrany de la renda de manera segura

La plataforma ofereix precisió i seguretat, amb múltiples sistemes de detecció per minimitzar la possibilitat d'introduir dades errònies. Aquestes alarmes deriven a un equip de fiscalistes de TaxDown, que informen de totes aquelles declaracions que han de ser revisades. A més, el fet de ser col·laboradors socials de l'Agència Tributària fa que les dades estiguin 100% encriptades i l'experiència sigui del tot segura.

A més de poder fer la declaració a la web de TaxDown, també està disponible l'app tant a Android com a iOS, i ofereix la possibilitat de simular la declaració de forma gratuïta, comprovant quants diners es podrien estalviar presentant-la amb TaxDown.

En cas que l'usuari decideixi procedir amb la plataforma, TaxDown cobra una tarifa plana a partir de 35€, que inclou tots els serveis associats (presentació de la declaració, assistència durant el procés, revisió després de la presentació si cal, etc.) o una tarifa superior per a declaracions més complexes o un assessorament més gran per part d'un expert.

D'aquesta manera, qualsevol contribuent per compte aliè i sense disposar de cap mena de coneixement fiscal, pot fer de manera segura i fiable la seva declaració, assegurant-se el màxim estalvi.

Les novetats d'aquest any: autònoms i inversors de criptomonedes

Dues són les novetats que aquest any presenta l'aplicació de TaxDown per als seus clients. En primer lloc, la companyia permetrà fer la declaració de la renda a tots els treballadors per compte propi, facilitant així els tràmits fiscals als més de tres milions d'autònoms del nostre país.

I, per altra banda, TaxDown facilitarà aquest any la declaració de la renda a tots els inversors que hagin comprat o intercanviat criptomonedes durant l'any passat. I és que més de 4 milions d'espanyols inverteixen en criptomonedes: un 41,4% pensa que no haurà de pagar cap tipus d'impost pel que guanyi amb els seus criptoactius, mentre que un 28,4% reconeix que no ho sap.

Per això, convé tenir clar com ens poden afectar a la declaració de la renda les operacions que haguem realitzat el 2021 amb criptomonedes o NFT, ja que cada vegada són més els inversors que trien aquests actius financers. Es tracta d'un procés complex en què l'usuari haurà de fer una sèrie d'operacions i tenir en compte certes variables. Per aquest motiu, TaxDown ha redactat una guia explicant pas per pas com declarar aquestes monedes digitals. A més, la companyia ens ho posa aquest any més fàcil que mai amb un mòdul específic per reportar inversions en ‘criptos’ i ‘brokers’ estrangers de manera automàtica.

La declaració de la renda en grans números

Segons dades de TaxDown, el 80% dels contribuents busca ajuda per fer la seva declaració de la renda en no ser un procés massa intuïtiu i en algunes ocasions, una mica tediós amb més de 1.000 caselles per revisar. De fet, al voltant de 900.000 declaracions són presentades amb errors cada any, fet que provoca un estalvi perdut de més de 9.000 milions d'euros.

I encara que el portal Renta WEB és el clar dominador a l'hora de presentar la declaració, cada cop més contribuents opten per altres opcions com el banc, una assessoria fiscal o l'ajuda d'amics i familiars.

Des del naixement de TaxDown, ja s'han presentat més de 190.000 declaracions a través de la plataforma amb un estalvi de més de 17 milions d'euros en total per als usuaris.