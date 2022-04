Una família va ser expulsada d'un bar de Gandia després que un dels seus membres demanés una mitjana de cervesa en valencià i la cambrera del local exigís que se li dirigís en castellà. El nivell de tensió va anar en augment després que el propietari del local intervingués i acabés renyant-los: "en quin idioma parleu fora de València?", dirigint-los fora a l'exterior del local.

Segons informa l'ONG Plataforma per la Llengua, els fets van tenir lloc el passat 31 de març al Bar Restaurant Isabel, localitzat als Marenys de Rafalcaid a Gandia. La família va entrar al local i un d'ells va demanar "un terç de cervesa" en valencià. Segons sembla, la cambrera va demanar en aquell moment que s'expressessin en castellà i la família va reclamar que els atengués algú que, com a mínim, entengués el valencià.

Després d'aquest moment de tensió, el propietari del local va intervenir per qüestionar als consumidors per no passar-se al castellà: "En quina llengua parleu fora de València?", els hi va deixar anar per a després, expulsar-los del local.

L'endemà, dos dels damnificats es van presentar de nou al bar per demanar un full de reclamacions i en aquell moment va tornar a haver-hi enfrontaments, ja que, segons explica l'ONG, la cambrera els hi va dir que eren "uns maleducats. No saps parlar castellà? A Espanya sobra gent!", paraules que els clients van transcriure literalment al full de reclamacions i que, quan van ser llegides pel propietari del local i la cambrera, els van dir que les frases eren falses, van riure's de la seva forma de parlar i els van insultar arribant a dir-los que eren "uns troglodites".

En conèixer aquest cas, una vintena de persones de la Plataforma per la Llengua es van concentrar dijous passat davant les portes del restaurant per protestar per aquest "nou cas de discriminació lingüística", ja que amb aquesta actitud l'establiment ha incomplert el Decret legislatiu 1/2019 perquè ha vulnerat el dret dels consumidors a "utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana".