Les platges de Barcelona tornaran a recuperar tot els seus colors de prepandèmia, pel que fa a aforaments, llibertat de moviments, esport i oci després de dos anys complicats. Però ho faran amb un insòlit paisatge sense fum de cigarret, després de la històrica decisió municipal de prohibir fumar en els 10 trams del litoral. El primer estiu sense fum culminarà la prova pilot de fa un any, quan el tabac es va desterrar en quatre platges amb finalitats no només saludables, sinó també mediambientals, per erradicar les contaminants burilles de la línia marítima. Aquesta serà la principal novetat del 2022, però no l’única: la temporada que arrenca aquest dissabte ve marcada també per una contrarellotge per a la recuperació (mecànica) de la sorra perduda durant el temporal ‘Celia’, per l’augment dels recursos en neteja i accessibilitat, i pel conflicte sobre la gestió els xiringuitos, que se salda amb només 9 oberts dels 16 operatius de moment.

L’ajuntament ha optat pel dràstic pas d’erradicar el tabac de les platges perquè dibuixin un espai de «convivència més saludable, amb menys residus i respectuosos amb la defensa del medi ambient». La mesurat parteix del raonament que una burilla és un residu que triga una dècada a degradar-se, com s’ha explicat avui en la presentació de les novetats 2022. La temporada mitjana i els seus serveis comencen aquest dissabte, fins al dia 18 i tots els caps de setmana d’abril i maig, a més del 12 al 25 de setembre. L’alta, amb més recursos, començarà el 28 de maig i acabarà l’11 de setembre, segons han detallat aquest divendres.

El repte de l’any serà desplegar amb èxit l’ofensiva antitabac. En una primera fase, entre l’abril i el juny, es farà una campanya informativa per donar a conèixer la nova mesura i conscienciar sobre els seus avantatges. Però a partir del juliol entrarà en vigor la nova regulació, amb el corresponent seguiment de la Direcció de Platges i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) per «optimitzar la implantació». A favor seu, argumenta l’ajuntament, hi juguen els «bons resultats» de la prova del 2021, que hauria reduït burilles i aconseguit el beneplàcit de la ciutadania, addueix.

Ordenança i salut

Per implantar la prohibició serà necessari modificar l’ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona (OUVEP), que estarà a punt a l’estiu i s’empara amb el previst per la nova llei estatal aprovada al Congrés dels Diputats el 31 de març del 2022 sobre residus i terres contaminats (com la platja). Aquesta dona marge als consistoris per regular la limitació de fumar i sancionar la seva vulneració, d’acord amb les directives europees.

Una de les claus són els plàstics continguts als filtres del tabac, que es consideren el segon article d’un sol ús que més es troba a les platges de la Unió Europea, ja que es tiren de manera incontrolada.

Com a precedent, l’ajuntament esgrimeix que la prova pilot de platges sense fum (a Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella) va rebre fa un any una valoració de satisfacció d’un 8 sobre 10 per part dels usuaris. Van suposar també una reducció de fumadors (gairebé set vegades menys) i una disminució de burilles, tot i que la revisió estava condicionada pels usos nocturns i sense control que poguessin donar-se al litoral. El tabaquisme és la primera causa de mortalitat evitable, i els seus residus tenen un greu impacte en l’entorn, ha remarcat el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia.

Afectacions per temporals

La normalitat, curiosament, serà aquesta vegada un element que cridarà l’atenció del període estival. Passat el pitjor de la pandèmia, seguint la normativa catalana i «per millorar la confortabilitat» dels usuaris, tot i que es recuperen els aforaments d’abans, es mantindrà la informació d’ocupació del litoral des de la web municipal, que no està de més consultar abans d’acudir a una platja plena.

Molt menys nou és començar la temporada amb un sorral llastat per temporals. En aquest cas, el ‘Celia’ ha provocat una pèrdua de volum de sorra que està obligant a restablir el perfil litoral amb matèria procedent del dragatge de la bocana del Port Olímpic. Si els últims dies s’han estat condicionant els trams de la Barceloneta i el Somorrostro, es calcula que després de la Setmana Santa s’actuarà a la de Sant Sebastià, i durant aquest període festiu es podrà veure encara acumulada en la de Sant Miquel. En paral·lel, el Ministeri per la Transició Ecològica (Miteco) ha informat que ja té redactat el plec de condicions per estudiar l’aportació de sorra i reparacions d’infraestructures de protecció que requereixen les platges, com publicarà en els pròxims mesos.

L’accessibilitat és una de les assignatures que prometen millores aquest estiu. D’una banda s’equipara el bany assistit a la resta de serveis de la temporada de banys, com el salvament i socorrisme i la informació ambiental. Però també s’implanta una nova cadira hidràulica a la zona de banys del Fòrum, un nou servei de WC a la Nova Icària i un canviador inclusió a Sant Miquel, entre d’altres, amb l’objectiu de tenir unes platges més inclusives. També es milloren accessos com a la de Llevant i es treu pit per la sostenibilitat, vista la imminent consecució del certificat Biosphere Sostenible que l’acredita i la implantació d’una boia científica per a seguiment del canvi climàtic.

Esport a la vora del mar

Ordenar la pràctica dels usos esportius s’ha convertit en una altra prioritat donada la creixent activitat que concentren les platges i la necessitat de garantir la convivència, des de les platges fins a un abast de 200 metres en zona de mar. La regulació permetrà establir criteris i espais d’ocupació per a pràctiques com ara vòlei platja, tennis platja, futbol platja i d’altres, així com el surf.

Segons han especificat, està permès fer esport a la platges sense límit d’horari, amb pistes senyalitzades de vòlei i cinc zones habilitades per a pràctica lliure a Sant Miquel, el Somorrostro, la Nova Icària, el Bogatell i la Nova Mar Bella amb horari lliure, mentre que a partir de les 19.00 hores, es permetrà la pràctica en tots els trams. Per a la pesca recreativa hi haurà una àrea delimitada a la Barceloneta de 19.00 a 21.00 hores i serà lliure a totes les platges des de les 21.00 fins a les 10.00 hores.

Com cada any, tornen els serveis de salvament amb 80 socorristes en 21 torres de vigilància i s’instal·len 97 dutxes i lavabos públics.

Alguns trams sense servei de bar

No obstant, fer un refresc o picar alguna cosa serà complicat en alguns trams, perquè el culebró dels xiringuitos de platja segueix. Després dels problemes sorgits en el procés de concurs i adjudicació, la temporada mitjana debuta amb 9 dels 16 que hi ha operatius i la resta encara en tràmits d’al·legacions i reedició de concurs per a les ubicacions fallides en primera instància. El consistori preveu que gradualment puguin incorporar-s’hi la resta d’operadors designats.

El reforç de la neteja és una altra de les grans promeses de l’estiu, de la mà de la nova contracta, a més que el dispositiu incorpora brigades en tres torns, quintuplica el nombre de papereres a la sorra i potencia la recollida selectiva.

En temporada alta hi haurà 28 equips de treball amb 51 operaris i 20 vehicles, en tres torns. Més canons d’aigua de neteja i la incorporació d’un tractor, entre d’altres. Al mar, tornaran les embarcacions Ola Safe, sobretot per evitar que els residus arribin a zones de banyistes.