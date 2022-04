Una professora de l’escola pública Miguel Primo de Rivera de Ampuero (Cantàbria) va patir una ruptura de còccix en caure quan un alumne li va fer la traveta aquest dimecres. L’estudiant va fer caure la mestra quan ella intentava que deixés de jugar a la pilota a classe. La direcció del centre ja ha anunciat que en els pròxims dies obrirà un expedient a l’alumne, que ha sigut expulsat de l’escola durant cinc dies com a mesura preventiva.

«Problemàtic i impulsiu»

Segons ha explicat a Efe la directora del centre, María del Mar Iglesias, l’alumne, a qui qualifica com a «bastant problemàtic i impulsiu», estava jugant a la pilota amb un altre company a l’aula. Mentre la docent intentava frenar el joc, el noi li va fer la traveta: «Va caure d’esquena, amb un cop sec i va perdre el coneixement», ha relatat directora. La professora va haver de ser traslladada a l’hospital, on li van comunicar que tenia trencat el còccix per la caiguda.

Segons Iglesias, que ha expressat el seu recolzament a qualsevol decisió de la mestra sobre la possible interposició d’una denúncia, aquest alumne tenia un historial de conductes «agressives i impulsives» cap a altres companys. Recentment, se li havia retirat el servei de menjador, perquè el seu comportament era «insuportable» en aquest espai.

Possibles conseqüències

Entre els possibles càstigs que es poden aplicar a l’alumne per la seva agressió hi ha el canvi de centre educatiu, la realització de tasques fora de l’horari lectiu, el canvi de grup de classe o la suspensió del dret d’assistència a determinades assignatures.

Aquestes possibles conseqüències només tindrien lloc en cas que la professora es decantés per interposar una denúncia, ja que es tracta de mesures d’aplicació sens perjudici de responsabilitats penals o civils. Per ara, a més de les represàlies que s’han esmentat anteriorment, el centre ha acordat traslladar aquest fet a la Conselleria d’Educació de Cantàbria.