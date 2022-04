David Recasens, petit empresari de Bescanó del sector carni, és el president de l’Associació d’Amics de la Barretina, creada a mitjans de l’any passat per a impulsar l’ús d’aquest tradicional capell

Vostè porta sempre barretina?

Sí.

Així de rotund?

Sempre, sempre. Tant és així, que a vegades vaig a dormir i quan em poso al llit m’adono que la porto posada.

La gent no el mira estranyada?

A vegades veig algú que se’m queda mirant, i no sé per quin motiu. Fins que després penso «ai, és clar, que porto la barretina». Crida l’atenció, sobretot a la mainada.

La mainada no ni saber què és, això que porta al cap.

No, és clar, pregunten si portes una gorra, o un barret, o què és. O et diuen si ets el tió o el caganer del pessebre.

És trist, que cada cop menys gent sàpiga què és una barretina.

Doncs sí, la veritat és que és molt trist. I aquesta és una de les raons per les quals hem muntat aquesta associació. Per mirar que la gent conegui una cosa tan típica com és la barretina. I a veure si la gent s’anima a portar-la, que és ben tradicional d’aquí. No és cap vergonya dur-ne, al contrari, és cultura tradicional.

Algun motiu hi deu haver, per aquesta defensa aferrissadament barretinaire.

És un element més del vestuari. Igual que portem pantalons o una samarreta o unes sabates, carai, doncs a pagès sempre s’havia portat barretina. Alguns per anar a treballar, però molta gent se la posava només el diumenge, per mudar.

Quants associats tenen?

És una associació jove, estem rondant la cinquantena de socis. La darrera trobada va ser a l’abril, a Bescanó. Va acabar amb un dinar, que és una bona manera.

Algú els dirà que defensen una peça anacrònica, antiquada.

Aquest és un altre motiu pel qual hem muntat l’associació. Modernitzar aquesta peça de roba. Que a la gent no li faci vergonya dur barretina, que encara que es dugués abans, també es pot portar ara. La barretina no té edat.

I si la vinculen políticament?

La barretina no és de cap color polític. Pel fet que algú la porti, no vol dir que sigui independentista. Dins de l’associació hi ha gent de ben diverses opinions polítiques. Només coincidim què portem barretina.

De què n’està fins a la barretina?

Dels polítics (riallada).

Millor barretina que boina?

Potser la boina és més típica del sud. Igual que al País Basc tenen la txapela i a Mèxic el barret mexicà.

Ja que ho esmenta, és ben curiós que les botigues catalanes de souvenirs venguin barrets mexicans no barretines.

Això és trist, per això reivindiquem la barretina. S’està perdent. Que s’emportin un record d’aquí, almenys.

Seria una possible solució que els nostres polítics lluïssin barretina als actes oficials?

No seria mala idea, jo ho aplaudiria. Estaria molt bé que ells, que són més caps visibles, donessin exemple.

Convenci els lectors dels beneficis de la barretina.

No és el meu cas, però per començar, la barretina va molt bé a la gent calba. Vinga ficar-se gorres o barrets... Una barretina, home, que és d’aquí.

En prenc nota.

També és útil quan fa fred, perquè abriga. Deixin-se de capells de llana. I a l’estiu també va bé, perquè protegeixi del sol, i a més, amara la suor.