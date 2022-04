'Orange', 'lemon', 'mint' i 'lemon-lime'. Cítrics i refrescants, així són els sabors de la gamma Vichy Catalan Sabores 0% Azúcares, aigües saboritzades que mesclen la genuïna aigua mineral carbònica de Vichy Catalan amb essències naturals. Una beguda perfecta per hidratar-se amb l’arribada de la calor que s’adapta als nous moments de consum i a tots els gustos. I és que, a més de posseir les propietats mineromedicinals de l’aigua mineral carbònica Vichy Catalan, aquesta línia de sabors no conté sucres ni aportació cap calòrica.

En aquest sentit, la marca ofereix una alternativa als refrescos tradicionals per refrescar-se i hidratar-se de manera saludable. I és que l’alimentació saludable s’ha convertit no només en una moda, sinó en un reclam per part dels consumidors actuals, que busquen, cada vegada més, mantenir una dieta saludable i equilibrada. Una tendència que s’ha accentuat després de la pandèmia provocada per la Covid-19. De fet, segons l’Enquesta Sobre Hàbits de Consum Covid-19 de la Taula de Participació Associacions de Consumidors (MPAC), el 53% dels consumidors enquestats afirmen consumir ara més aliments saludables que abans.

La societat actual és cada vegada més exigent amb els productes que consumeix: tant per la seva qualitat nutricional com pel seu impacte mediambiental. En aquest sentit i en línia amb l’aposta per la sostenibilitat que ha portat a terme Vichy Catalan durant els últims anys, aquesta gamma de Sabores 0% Azúcares es presenta en dos formats: en ampolla de vidre reciclat de 300 ml, ideal per consumir en bars, restaurants i terrasses; i en llauna de 330 ml amb tapa protectora de plàstic biodegradable, que preserva el gas natural de l’aigua i manté el producte sempre higienitzat, per així poder-lo consumir en qualsevol lloc i a qualsevol hora.

Quatre sabors, un per a cada estil musical. Així és la campanya amb la qual Vichy Catalan vol donar a conèixer l’aigua mineral carbònica saboritzada amb 0% sucres. D’aquesta manera, la música es converteix en protagonista de la nova proposta publicitària de la marca. Les seves especials propietats mineromedicinals i el seu inconfusible sabor han convertit Vichy Catalan en una de les aigües minerals predilectes dels professionals de la restauració i dels consumidors catalans, espanyols i internacionals i en una de les marques més prestigioses del mercat europeu de les aigües minerals. Vichy Catalan és una aigua mineral natural carbònica de mineralització forta, bicarbonatada, sòdica i clorurada, rica en minerals que brolla de forma espontània a 60°C amb el seu propi gas carbònic de la font de Caldes de Malavella, a Girona. Un conjunt de propietats que resulten molt beneficioses per a la salut.

L’any passat, Vichy Catalan va celebrar els seus 140 anys d’història. Per aquest motiu, la marca líder en aigua carbònica va dissenyar una etiqueta commemorativa que incorporava múltiples colors i matisos en homenatge al seu origen, els estrats de la terra, a través dels quals l’aigua es filtra per enriquir la seva composició amb tots els minerals del subsol.