Madrid, Catalunya, Balears i Canàries, són les comunitats autònomes amb més grau de privatització dels seus serveis sanitaris, segons dades presentades aquest matí per la Federació d'Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública (FADSP) i recollits en el vuitè informe (2022), titulat 'La privatització a les CCAA'. Un document que aprofundeix en l'"important i creixent" pes de la sanitat privada a Espanya a mesura "que es deteriora la sanitat pública", en paraules del portaveu de la Federació, Marciano Sánchez Bayle.

La FADSP ve analitzant periòdicament, amb les dades disponibles, el grau de privatització dels serveis sanitaris de les autonomies per a establir les diferències que poden existir en aquest aspecte. L'informe comença assenyalant que la pandèmia del coronavirus "ha estat aprofitada" per algunes comunitats autònomes, especialment la de Madrid, per a aprofundir "aquesta deriva privatitzadora del sistema sanitari". Per al portaveu de la Federació, aquesta comunitat és el "paradigma de la situació".

La Federació es queixa de "la falta de transparència informativa" de les comunitats i de dades poc actualitzades per part de Sanitat

El seu portaveu es va queixar en la roda de premsa de presentació de l'informe relatiu a 2022 de "la falta de transparència informativa" pel que, va indicar, resulta complicat obtenir dades concretes de les administracions i més encara si es pretén que siguin homogènies per a totes les comunitats. Va apuntar també al Ministeri de Sanitat que, a vegades, disposa de dades no actualitzades.

Despesa sanitària privada

Amb tot, el primer titular que llança l'informe de la Federació és que "les retallades i la deterioració de la sanitat pública", continuen sent "el principal incentiu per al creixement del sector privat". Les dades que aquesta federació posa sobre la taula són que la despesa sanitària privada s'ha incrementat notablement en els últims deu anys, passant el 24,6% del total al 29,2%, amb dades de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) de 2019.

L'informe destaca que les assegurances privades sanitàries són els que han tingut un creixement més gran -un 3,8% anual entre 2016 i 2021- amb un total d'11,5 milions d'afiliats

Es deu, apunten, a una "baixada continuada" dels pressupostos destinats a la sanitat pública que han passat de ser el 6,78% del PIB el 2009 al 6,42% el 2019 (OCDE, 2021). Alhora, ressenyen, s'ha produït "una derivació creixent dels fons públics al sector privat", la qual cosa explica per exemple, va subratllar el portaveu de la Federació, que les assegurances privades sanitàries siguin els que han tingut un creixement més gran -un 3,8% anual entre 2016 i 2021- amb un total d'11,5 milions d'afiliats el 2021, als quals cal sumar els 1,5 milions de mutualistes.

"L'augment de les assegurances privades va unit a "més desigualtat i més exclusions perquè només accedeixen a aquestes fórmules les persones amb més recursos", assenyala la Federació

L'augment de la provisió i de l'assegurament privat va unit a "més desigualtat i a més exclusions perquè només accedeixen a aquestes fórmules les persones amb més recursos", va assenyalar Marciano Sánchez Bayle qui, a més, va titllar de propaganda les assegurances 'low cost', pòlisses de salut que poden contractar-se per tan sols 20 euros i que va dir, només contractarien persones "joves i sanes".

La privatització, per comunitats

Quant a la privatització del sistema sanitari per comunitats, Marciano Sánchez Bayle va apuntar que les variables que s'han analitzat en l'informe són: el percentatge de població coberta per mutualitats de funcionaris; la despesa en assegurances privades per capita (euros/any); la despesa sanitària de butxaca per capita (euros/any); el percentatge de la despesa dedicada a contractació amb centres privats; de llits hospitalaris privats sobre el total; de l'equipament d'alta tecnologia en hospitals privats sobre el total; el nombre de consultes anuals a especialistes privats per 1.000 habitants; el de consultes al metge privat durant les últimes quatre setmanes i, finalment, la presència de models de col·laboració publicoprivada.

D'acord amb aquests criteris, va desglossar, s'han puntuat a totes les comunitats, obtenint un resultat mitjà de 20,52, sobre un màxim de 37 punts possibles. Després de calcular els percentils dels resultats aconseguits, es classifiquen en tres grups: alt grau de privatització, privatització intermèdia i baix grau de privatització. En el primer, estarien Madrid (31 punts); Catalunya (29), Balears (25) i Canàries (25).

En el grau de privatització intermèdia, segons aquestes mateixes dades, hi hauria Galícia, Andalusia, València, Aragó o Castella i Lleó

En el grau de privatització intermèdia, segons aquestes mateixes dades, hi hauria Galícia (23); Andalusia (22); València (21); Aragó, Castella i Lleó, Múrcia i País Basc (20) i Astúries, Navarra i La Rioja (19 punts). I, finalment, amb baix grau de privatització, l'informe situa a Extremadura (13), Castella- La Manxa (12) i Cantàbria, amb 11 punts.

Les quatre primeres comunitat amb més privatització el 2022 ja hi eren el 2014 en aquest grup on s'han mantingut amb algun canvi de posició

Entre les consideracions a tenir en compte, se subratlla que, sobre la base d'informes anteriors, les quatre primeres comunitats amb més privatització en 2022 ja hi eren en 2014 en aquest grup on s'han mantingut amb algun canvi de posició. Les dues primeres són les mateixes (Madrid i Catalunya) en tots els informes, i les quatre primeres són idèntiques en els tres últims informe realitzats per la Federació.

Es destaca, així mateix, que en el grup amb menor nivell de privatització només es manté Extremadura. Enguany en aquest grup hi ha també Castella- La Manxa i Cantàbria. Convé tenir en compte, ressalta la FADSP, que la privatització "ha augmentat" en totes les comunitats i que "el resultat i els moviments en la classificació només recullen la major o menor intensitat que ha aconseguit en cada comunitat en concret". Així mateix, el portaveu de la Federació, va ressenyar que les dades només recullen el primer any de la pandèmia i no inclouen els relatius a la utilització dels fons covid.

Finalment, Marciano Sánchez Bayle va realitzar una valoració de l'informe de situació de la llista d'espera quirúrgica en el Sistema Nacional de Salut (SNS), amb data del 30 de desembre de 2021, publicat ahir pel Ministeri de Sanitat. Va indicar que, ja abans de la pandèmia, existia una situació "preocupant" i va recordar que la sanitat pública va aconseguir el 2021 el seu màxim històric de pacients en llista d'espera, situant-se en les 706.740 persones i superant les 704.997 persones registrades el desembre de 2019. Va advocar per implantar un pla especial de llistes d'espera, reforçar l'Atenció Primària i incrementar els recursos sanitaris públics.