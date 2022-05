Eduardo Lozano, el taxista de 60 anys de Barcelona que ha estat més de dos anys ingressat per culpa de la covid-19, ha rebut aquest divendres l’alta hospitalària, segons ha informat el centre sociosanitari Duran i Reynals de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), on estava hospitalitzat.

Des que el 22 de març del 2020 va ingressar a l’Hospital de Bellvitge, Lozano ha viscut ingressat durant dos anys i 45 dies, sobrevivint a un virus que el va deixar tres mesos a l’uci, dos d’aquests en coma induït, i posteriorment recuperant-se de les seqüeles, algunes de les quals encara té.

«No esperava recuperar-me», ha admès en declaracions a TV-3 Lozano, que ha agraït el recolzament de tots els metges, infermeres i fisioterapeutes i altre personal que el van ajudar en la rehabilitació.

Llarg procés de recuperació

Lozano, que quan va despertar del coma «semblava un cadàver» i no podia moure’s ni parlar, ha superat un llarg i dur procés de recuperació, però li han quedat seqüeles, com la fibrosi pulmonar, que li provoca alguns ofecs; els problemes de mobilitat, que l’obliguen a caminar amb l’ajuda d’un caminador; o les cicatrius de les ferides als genolls (per estar de cap per avall a l’uci) o a la boca (per la quantitat de tubs que li van posar).

«Tinc una mica de por, perquè dos anys són massa, no sé si podré estar bé fora, fer bé les coses quotidianes que feia abans», ha assenyalat.

Tot i que ha lamentat que no podrà tornar a treballar de taxista, ha assenyalat que els seus plans de futur són «disfrutar de la vida».