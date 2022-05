La Policia Local de Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, ha procedit a la instrucció de diligències penals a un veí de Sant Antoni, a la zona de Buscastell per, presumptament, tallar la llengua del seu gos per evitar que bordés i causés molèsties.

Segons han informat en un comunicat, els agents van tenir constància d’aquest cas per la denúncia d’una veïna, que va informar sobre l’estat de l’animal, i, després de fer les comprovacions necessàries, es van obrir diligències.

Altres actuacions

D’altra banda, els agents, a través de la Unitat de Medi Ambient (UMA), han rescatat sis cadells de gos abandonats, que van ser trobats per un operari de la grua municipal a primera hora del matí de dimarts a Sant Rafel.

Els animals no disposaven de cap hidratació, per la qual cosa, si no haguessin sigut trobats a primera hora, podrien haver patit un cop de calor a causa de les altes temperatures.

Finalment, el cos policial també ha denunciat un individu per colpejar un gos jove de sis mesos, de raça Rottweiler, sense motiu aparent mentre el gos es trobava ajagut tranquil·lament. Els testimonis del succés, que va tenir lloc diumenge a la tarda a l’avinguda Doctor Fleming, van avisar la Policia que a l’arribar van comprovar que l’animal es trobava atemorit i tremolant.

L’home, que es trobava sota els efectes de begudes alcohòliques o drogues, es va mostrar alterat davant la presència policial. Va ser denunciat per incompliment de les ordenances municipals per portar el gos solt sense corretja, per no tenir la corresponent llicència per a la tinença de PPP, per no tenir l’animal censat a l’Ajuntament i per mancar d’assegurança de responsabilitat civil, així com per no tenir l’animal la vacuna antiràbica, sent aquesta obligatòria als tres mesos d’edat. També va ser denunciat per infracció a la Llei Orgànica 4/2015 per faltar el respecte i la consideració als agents actuants.